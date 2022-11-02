بوريطة: لن يمس الجزائر سوء من المغرب

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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن «يد المغرب ممدودة دائمة للدولة الجارة، وجلالة الملك محمد السادس قالها بالحرف «لن يمس الجزائر أي سوء يأتي من المغرب».

وعن حضوره القمة العربية، قال بوريطة لقناة «سكاي نيوز» أمس: «تعليمات جلالة الملك كانت بالفصل بما هو ثنائي، وما هو عمل عربي مشترك، والحضور هنا في الجزائر هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك». وأكد بوريطة أن المغرب لم يهدد أحدا في سيادته الترابية، كما أن المغرب لا يسلح أي ميليشيا لمعاداة أي دولة، فالسياسة الخارجية يجب أن تبنى على الطموح والوضوح. وقال بوريطة: «المغرب أبدا لم يهاجم تراب دولة عربية، ولكن المغرب من حقه أن يدافع على ترابه الوطني».