الميزانيات «عدَّت».. بـ «رسائل إيجابية»

الأولى

بعد تعهدات حكومية ونقاشات برلمانية حملت الكثير من الرسائل الايجابية للمرحلة المقبلة وافق مجلس الامة خلال جلسته العادية امس على قوانين ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2023/2022، في ثلاثة بنود، حيث اقرت الميزانية العامة بموافقة 53 عضوا مقابل رفض 5 نواب وامتناع عضو واحد.

كما وافق المجلس على ميزانية الجهات الملحقة وعددها 22 مشروعاً وكذلك على ميزانيات الجهات المستقلة وعددها 17 مشروعاً بموافقة 53 عضوا ورفض 5 نواب وامتناع عضو واحد.

وأقر المجلس توصية للحكومة بدراسة ربط الزيادة السنوية للرواتب مع التضخم واستعجال احالة البديل الاستراتيجي مع فصل القطاع النفطي عنه وفقا لمراعاة طبيعة العمل الخاصة وكذلك توصية الحكومة بتقديم تقرير دوري ربع سنوي الى مجلس الامة بشأن التعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة.

وتقدم المجلس بتوصية للحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية حول القسائم الصناعية والخدمية والحرفية وتقرير حول شبهات تخصيص القسائم وتقرير عن المخالفات في أملاك الدولة ودراسة الرسوم التي فرضت على الجهات نظير الانتفاع بخدمات الدولة.

من جهته، أكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الوزارة استمعت لملاحظات لجنة الميزانيات بشأن الميزانية العامة وميزانيات الجهات الحكومية وتعهدت أمامها بمعالجة تلك الملاحظات، مضيفا نكرر هذا التعهد امام مجلس الأمة اليوم. وقال الرشيد في الجلسة: أضفنا للميزانية بدل الإجازات وزدنا دعم الأعلاف وعكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل في ميزانية هذا العام علما بأن البرنامج مدته 4 سنوات.

وأضاف انه نتج عن ذلك أيضا إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة وبدل الإيجار بشأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا إلى أن هذه المكاسب هي ثمرة التعاون مع لجنة الميزانيات، واستمرار لجهود سابقة.

وأكد الرشيد أن الحكومة لا تبعثر المال العام ولكن هناك التزامات على الحكومة، لافتا إلى أن إدارة المالية العامة للدولة غير الإدارة المالية لشركة خاصة.

وشدد الرشيد على أن نهج الدولة هو دعم المواطن ومعالجة المشكلة من أساسها، مؤكدا الحرص على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر منخفضة الدخل، مبينا أن كل العوامل تستوجب دعم المواطنين.

وحول مشكلة التضخم قال الرشيد إن جزءا من أسبابها خارجي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا وجزءا منها يرتبط بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي. وبين أن التضخم بلغ 4.2% ومتوسط راتب رب الأسرة 1433 دينارا ينفق المواطن 33? منه على السكن، لافتا إلى أن توجه الدولة هو تحرير الأراضي. وأكد الوزير أنه لا يوجد عجز فعلي في الميزانية بعد ارتفاع سعر برميل البترول عن سعر التعادل، مبينا أن الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل النفط بقيمة 80 دولارا في حين أن سعر البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق فوائض بهذه السنة سيتم استغلالها لتأمين سيولة للاحتياطي العام للدولة.