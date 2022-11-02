الأربعاء 02 نوفمبر 2022 ,8 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
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مال وأعمال
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دندرة
طلبات مالية غير عقلانية قائمة على مبدأ «عش يومك ولا شيء للمستقبل»!
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