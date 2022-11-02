«التربية»: لا عودة لـ«الدراسة عن بُعد»

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العودة لنظام الدراسة عن بعد أمر غير صحيح. وقال الوهيدة في بيان صحافي امس: إن الوزارة تعمل على تفعيل منصتها التعليمية دوريا من خلال عمل ورش للمعلمين الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام برنامج «تيمز» وتطوير قدرات المعلمين عموما على استخدام المنصة وعمل الصيانة الدورية لها وذلك لدوام جاهزيتها تحسبا لأي طارئ. وجدد تأكيد الوزارة الحرص على سلامة وصحة أبنائها الطلاب والطالبات مع أهمية ضمان مستوى تعليمي متميز ومستمر من أجل تنفيذ الأهداف المرجوة لتحقيق جودة التعليم.

