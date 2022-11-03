وطن النهار

أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور بقرار مجلس الوزراء إطلاق «حملة وطنية لمحاربة المخدرات» من خلال التوعية والمكافحة والمعالجة لحماية الشباب من هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على الجوانب الصحية والامنية والاجتماعية.

وأبدى المذكور استعداد جمعية الاصلاح الاجتماعي بجميع قطاعاتها ولجانها للمساهمة في هذه الحملة الوطنية، وتقدم بجزيل الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على جهودهما للقضاء على هذه الآفة بتوجيه سام من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. حفظ الله وطننا الغالي من كل آفة وسوء.

