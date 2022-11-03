وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي م. فرح الرومي مقترحاً لتخصيص موقع لإنشاء صوامع غلال جديدة في ميناء بجنوب الكويت، إضافة إلى الصوامع الموجودة في ميناء الشويخ وذلك لـتأمين احتياطي استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والحبوب تصل إلى مدة عام. وأوضحت الرومي في اقتراحها أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من التحديات التي تواجه دول العالم في ظل التزايد السكاني، بالإضافة إلى التغير المناخي والتلوث البيئي الذين طال أثرهما جميع دول العالم، لافتة إلى أن الكويت ليست بمعزل عن الأثر المتوقع لهذه العوامل، وعليه فإن المتطلبات الغذائية الأساسية وبذل الجهود في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وهو مطلب وطني واستدامته في مختلف الظروف والمتغيرات. بدوره، اقترح العضو ناصر الكفيف استحداث مدخل ومخرج من الدائري السابع الى جواخير الهجن، تسهيلا على رواد الطريق الى جواخير الهجن والاسطبلات وأهالي منطقة غرب عبدالله المبارك باختصار المسافة والوقت للوصول الى هذه المناطق بسهولة ويسر وتقليل الضغط على طريق كبد، على أن يكون الطريق من حارتين تجنبا للازدحام والحوادث ويتم انارته لمزيد من السلامة. فيما تقدم العضو فهد العبد الجادر بسؤال حول الجسور المعلقة، حيث إن إقامتها أمر في غاية الأهمية حفظا للسلامة وتقليصا للازدحامات المرورية وهو أمر شائع في جميع دول العالم المتحضر.

واستغرب العبد الجادر أن يتم إنشاء جسور مشاة مكيفة في اماكن غير مرتادة من قبل المشاة، ويزداد الامر غرابة حين نكتشف أن معظم هذه الجسور مغلقة ولم يتم فتحها لعبور المشاة الأمر الذي يؤكد على سوء تخطيط وإهدار لأموال الدولة.

ووجه العبد الجادر عددا من الأسئلة منها بخصوص الدراسات الميدانية التي قامت بها البلدية والتي كانت سببا وراء تخطيط وإنشاء هذه الجسور؟ وعددها في جميع مناطق الكويت؟ وقيمة كلفة إنشائها وكلفة عقود صيانتها؟

كما استوضح عدد الجسور التي مازالت تحت الإنشاء؟ والجسور التي تم إغلاقها؟ وما هي الأسباب؟

واستفسر عن تصور البلدية وطريقة تعاملها مع الجسور المغلقة؟ وهل سيتم فتحها بأوضاعها ذاتها أم من الممكن إزالة الأجزاء المغلقة فقط؟

من جانبه قدم العضو ناصر الجدعان اقتراحا بتطوير وتوسعة مخرج شارع بيروت في منطقة حولي على طريق الملك فهد لتسهيل حركة السيارات وتخفيف الزحام الكبير، نظرا لوجود عدد من المدارس والمباني الحكومية المهمة ما يسبب اختناقا مروريا وزحاماً شديداً وبطئاً في حركة السير في شارع بيروت.

