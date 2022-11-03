وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ حملة نظافة مكثفة في منطقة القرين في إطار التصدي لجميع المظاهر السلبية.

وفي هذا السياق قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد القريفه إن الحملة المكثفة التي تم تنفيذها استهدفت التصدي لجميع المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الجمالي وتؤذي المارة و قد أسفرت تلك الحملة عن رفع 14 سيارة مهملة وسكرابا وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات فضلا عن وضع 12 ملصقا على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وتوجيه 32 إنذارا إلى جانب غسيل الأماكن الحيوية وامام المستوصفات والمساجد وامام افرع الجمعيات وتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية ومتابعة عملية الكنس الآلي واليدوي ورفع المخلفات كافة.

