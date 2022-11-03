وطن النهار

انطلاقاً من مبدأ النزول إلى القاعدة، وتفقد القوات في جميع مواقع المسؤولية، قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، بجولة تفقدية في مواقع وزارة الخارجية ووزارة الإعلام والسفارة السعودية ومحطتي الدوحة الشرقية والغربية، رافقه خلالها كل من المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، ومدير مديرية التفتيش العميد الركن عبدالله صالح نزال.

واطلع وكيل الحرس الوطني على سير العمل والإجراءات المتبعة، واستمع إلى إيجاز عن عمليات التأمين وآلية التعامل مع المركبات والأفراد وأجهزة التفتيش، وفعالية ربط المواقع بمركز عمليات الحرس الوطني للإسراع في تقديم الدعم خلال حالات الطوارئ.

وشدد سعادة وكيل الحرس الوطني على إبراز الصورة المشرفة للحرس الوطني والضبط والربط العسكري والالتزام بتنفيذ المهام المسندة إلى رجال مواقع المسؤولية لتوفير أفضل حماية وتأمين لتلك المرافق الحيوية.

