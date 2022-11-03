وطن النهار

فتحت السفارة الايرانية مجلس عزاء في ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف المزار الديني بمدينة شيراز والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى.

وقال المستشار في ادارة اسيا خالد الياسين انه جاء ممثلا لوزارة الخارجية وبالنيابة عن نائب وزير الخارجية بالوكالة وليد الخبيزي، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة شيراز الايرانية. وأعرب الياسين عن خالص تعازيه للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولذويهم الصبر والسلون.

من جهته، أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البلاد د. محمد إيراني أن الفكر الارهابي لا يستهدف الانسان فقط ولكن يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول، مشددا على أن الارهاب لا دين ولا جنسية له ولا يعرف حدودا، لافتا الى أن جميع دول العالم قد عانت من ويلات هذه الآفة وطالتها أعمالها التخريبية ومن ضمنها ايران والكويت حيث ان العمل الارهابي الذي وقع في شيراز يشبه ما حدث في مسجد الامام الصادق. ودعا ايراني الى ضرورة التنسيق وتضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب، مشيدا بموقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا في سرعة ادانتها لهذا الهجوم الارهابي.

وأشاد بالعلاقات الكويتية- الايرانية المتميزة، واصفا اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين الكويت وايران بعد توقف دام ثماني سنوات بالخطوة الناجحة والمثمرة، موضحا أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك منها الشؤون القنصلية واصدار التأشيرات للتجار ورجال الاعمال وابناء الجالية فضلا عن تبادل السجناء وملفي الجمارك والعالقين من المقيمين الايرانيين منذ بداية جائحة كورونا.

وحول التصريحات الاميركية الأخيرة بشأن توقع عملية ايرانية في المنطقة، قال ايراني هذا ما دأب عليه الاميركيون من تصدير للتهم دون دليل واضح، نافيا صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ايران حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز علاقاتها بدول الجوار.

