وطن النهار

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام لائحته الداخلية بما يقضي بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية أمس الأربعاء بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة بدأ جلسته أمس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة التكميلية، عند الـ 9 صباحا وتلا الامين العام عادل اللوغاني اسماء الحضور والمعتذرين (وزير الخارجية، النائب ماجد المطيري، النائب مرزوق الخليفة.

ثم وافق المجلس على طلب لتقديم بند التقرير الاول للجنة التشريعية على جدول الاعمال والخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث تذهب القوانين الىاللجان الخاصة مباشرة بدلا من ارسالها الى اللجنة التشريعية.

مهند الساير رئيس اللجنة التشريعية: نحن في مرحلة جديدة ولذلك يجب تسريع عملية الانجاز والمجلس اصبح مزدحما بالمقترحات ومطلوب من اللجنة التشريعية ان تناقش تلك القوانين وهذا غير معقول، وهناك تراكم ما يقارب 700 مقترح في اللجنة.

وقال الساير: ليس هناك حاجة ان تذهب الاقتراحات للجنة التشريعية لأن كل لجنة تستطيع ان تبحث قانونية المقترحات بنفسها، اللجنة التشريعية في المجلس الماضي انجزت 87 قانونا فقط من الكم الهائل من الاقتراحات التي وصلت لها.

لا حاجة

مبارك الطشة مقرر اللجنة التشريعية: التقرير ينص على الغاء المادة التي تنص على احالة الاقتراح الى اللجنة التشريعية لبحث قانونية الاقتراح وبذلك تذهب الاقتراحات مباشرة الى اللجان المختصة، هذا الاقتراح لا يعارض الدستور وهذا المقترح يسرع عملية عمل المجلس بدلا من ابطائها.

واضاف الطشة: اللجان البرلمانية لديها الامكانيات اللازمة لبحث قانونية الاقتراحات ولذلك لا توجد حاجة الى بحثها من قبل اللجنة التشريعية وتأخير عمل اللجان.

عبدالكريم الكندري: في كل فترة بعد انتهاء عمل المجلس يقوم بعض النواب بتقديم الاعذار بانه قدم قوانين ولم يتم بحثها وهذا بسبب البيروقراطية، ولذلك طالبنا بتسريع عملية الانجاز بدلا من تأخير القوانين عبر ارسالها الى ثلاث لجان.

ودعا الكندري الى وجود قانونيين مختصين في كل لجنة والمادة 101 من اللائحة تتيح للجان ان ترسل المقترحات الى اللجنة التشريعية اذا ارادت التأكد من دستوريتها.

مقبرة

عبدالعزيز الصقعبي: لا نريد ان تكون اللجنة التشريعية مقبرة للتشريعات كما يقال بل نحن نريد ان تتفرغ اللجنة للنظر في الاقتراحات التي تصب في صلب عملها، وجميع اللجان المختصة لديها كوادر وطنية وإذا استشكل الأمر على اللجنة المختصة بإمكانها إحالته إلى التشريعية لدراسته بدلا من أن تبقى الاقتراحات متكدسة في أدراج التشريعية.

اسامة الزيد: تم استخدام اللجنة التشريعية في السابق لوأد بعض القوانين من قبل متنفذين ولذلك هذا التعديل مهم جدا لتسريع عملية الانجاز والاصلاح التي تتطلبهما الدولة في هذه المرحلة.

أحمد لاري: اعتقد ان القول بأن كثرة الاقتراحات ليس مبررا لهذا التعديل ونحن نستطيع ان نعزز اللجنة التشريعية بماتحتاجه، اللجنة التشريعية لم تأخذ رأي الحكومة في هذا التعديل وهذا خطأ حتى لا تستغل الحكومة هذا الامر وتكون «لفة مركب».

مهند الساير: الاصل في اللجان تنظر الاقتراحات بصورة شاملة قانونيا ودستوريا وهذا موجود في اللائحة.

احمد لاري: نريد ان يكون كل قانون يخرج من المجلس دستوريا وقانونيا ولا توجد عليه مثالب.

عبدالله المضف: الاصل في الاقتراحات ليس تقديمها بل النتيجة التي نصل اليها منه وهي الانجاز، الحكومة تستطيع ان تحضر اللجان المختصة وتبدي رأيها وحقها محفوظ وكذلك نحن حقنا محفوظ، أؤيد التعديل واللائحة الداخلية هي لتنظيم آلية عمل المجلس واللجنة التشريعية متخمة بالاقتراحات.

حمد المطر: تعديل المادتين 97 و89 ليس بدعة بل تم تعديل بعض المواد من اللائحة الداخلية خمس مرات، مثال على التأخير فأنا قدمت قانون محفظة الطالب ولم يرسل الى اللجنة التعليمية من سنة ونصف وبقي في اللجنة التشريعية.

إلغاء

جنان بوشهري: المكتب الفني للجنة التشريعية يعارض هذا التعديل ويقول ان تبرير التعديل مردود عليه وموجود في المادة 55 التي تسمح

بارسال المقترح الى لجنة اخرى، اذا اردنا ان نعجل بتسريع القوانين فمن باب اولى الغاء لجنة الاولويات.

مهند الساير: الاخت جنان طالبت قبل ايام من اللجنة التشريعية ان تسرع في تمرير القوانين التي مر عليها سنوات في اللجنة فكيف يحدث ذلك وحنا صار لنا ثلاثة اسابيع فقط.

وقال: رأيك مقدر دكتورة ولكن لا نناقض انفسنا ونقول كلام هنا بالقاعة ونقول كلاما آخر خارج القاعة، انت دكتورة كنت بالحكومة وتعرفين ان الحكومة احيانا ما تعطي رأيها بالاقتراحات وتتأخر.

جنان بوشهري: اذا كانت الحكومة لا ترد على الاقتراحات فعلى النواب استخدام ادواتهم الدستورية.

حسن جوهر: انا اؤيد هذا التعديل خاصة ان اللجنة التشريعية تقبر القوانين وهناك 90% من القوانين لم تأخذ دورها، اللائحة الداخلية تعوق العمل التشريعي بصورة واضحة، يجب تطوير العمل في المجلس واللائحة الداخلية يجب ان تتغيرد بالكامل بما يتناسب مع طموح الشعب.

القفص

واضاف جوهر: يجب الا نكون حبيسي القفص ونسير وفق النمط السائد طوال 60 سنة يجب ان نتغير وفق النهج الجديد للاصلاح.

حمدان العازمي: يجب الغاء لجنة الاولويات ولابد من تعديل المواد التي تسمح للحكومة بالتصويت في لجان التحقيق ووأد الاستجوابات، نطالب بتعديل المواد بحيث يكون التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه علنيا، ونريد تعديل قانون المسيء المحبوس بالادراج.

مبارك الحجرف: يجب ان يصدر التعديل بقرار من المجلس وليس بقانون، نحن وانت الأخ الرئيس امام مسؤولية تاريخية لتعديل وضع خاطئ فاللائحة الداخلية خاصة بمجلس الأمة وتعديلها لا يكون بقانون بل بقرار من المجلس.

خليل أبل: اريد ان استذكر النائب السابق خالد الشطي عندما كان رئيسا للجنة التشريعية عندما اقرت تقارير برقم غيرمسبوق خلال سنة واحدة.

شهادات ويك إند

وزاد أبل: تعديل اللائحة يحتاج الى قدرة من الامانة العامة لتوفير المتطلبات للجان منها قانونيون اصحاب شهادات حقيقية مو شهادات «ويك إند أو ابو 40 يوما» انا اشك في ذلك.

عبدالله الانبعي: من باب اولى اصلاح بيت الأمه فهل يعقل ان نحضر الاجتماع الاول والثاني وجدول الاعمال «فاضي» من الانجاز ومليء بالكلام وحشو الكثير واليوم نوصل للاجتماع الثالث والرابع دون اي إنجاز.

ثامر السويط: الناس تصوت لآمالها وتطلعاتها وليس لشخوصنا وفي كل برلمانات العالم المحترمة يكون عمل اللجان بمثابة المطبخ فاذا عملت اللجان البرلمانية بشكل دقيق نجح المجلس في عمله.

مقرر اللجنه التشريعية مبارك الطشة: بحسب اللائحه فأي اقتراح لا يوجد لجنة مختصة له فانه يرجع الى اللجنة التشريعية وهناك قوانين كثيرة لايمكن ان تنجزها اللجنة بشكل سريع.

محمد الحويلة: يجب ان يقر هذا التعديل بصورة سريعة حتى تستطيع اللجان القيام بعملها.

محمد هايف: انا مع هذا التعديل وتغيير الروتين هذا الروتين القاتل فاذا كنا ننتقد الحكومة بشأن الدورة المستندية فيجب ان ننتقد انفسنا أولا، نحن في كل دورة برلمانية نعيد تقديم القوانين التي لم يأتها الدور ولذلك يجب الاسراع في تمرير هذا التعديل.

مهلهل المضف: هناك خلل كبير في عمل اللجنة التشريعية يجب معالجته عبر هذا التعديل، الابطاء في اقرار القوانين له انعكاسات سلبية على اداء المجلس.

الغضب الشعبي

عبدالله فهاد: الناس تتأمل الكثير من هذا المجلس وبقدر هذا الامل سيكون الغضب الشعبي علينا ان لم يتم الانجاز، نظام سير العمل بالمجلس كان يتعلق بمزاج رئيس المجلس وكذلك مكتب المجلس ولجنة الاولويات وهذا يجب ان يتغير.

عبدالله فهاد: لا نريد ان يكون قرار المجلس مختطفا إما من رئيسه او مكتب المجلس او اللجان نريد ضبط عمل المجلس وتصحيح المسار.

حمد العبيد: اثبتت التجارب ان اللجنة التشريعية هي السبب في تأخير القوانين ولذلك هذا التعديل مستحق.

اسامة الشاهين: الجميع ينتظر عنق الزجاجة واليوم نفتحها بهذا التعديل ليكون باكورة الانجاز في هذا المجلس.

محمد المطير: صار هناك عرف في الشارع الكويتي ان تقييم النائب يكون بكمية القوانين وليس كيفيتها وهذا غير صحيح، نحن دورنا رقابي والحكومة هي التي تقدم القوانين، هناك توجه من المجلس ان كل المستشارين والقانونيين فيه سيكونون كويتيين.

المجلس يوافق من حيث المبدأ على قانون تعديل اللائحة الداخلية لـ«اللجنة التشريعية».

المجلس يوافق على القانون مداولة ثانية ويحال للحكومة.

تعارض مصالح

جنان بوشهري: هناك حالة تعارض مصالح بشأن الوزير بدر الملا لانه شريك في مكتب محاماة له قضايا مع القطاع النفطي ولذلك فهناك علامات استفهام على قراراتك والشك سيحوم حولها.

واضافت: الوزير عبدالرحمن المطيري كذلك تطاله تعارض المصالح لأن شركة الربيع وهي ملك لاخوانه لديها عقد مع هيئة الرياضة فكيف سيراقب عقودها.

وقالت بوشهري: وزيرة الاشغال كذلك لديها حالة تعارض مصالح حيث كانت مستشارة لشركة مشروع المطار فمن يتحمل المسؤولية في اعتماد التحقيق في هذا المشروع.

الوزير بدر الملا: المعلومات التي وصلتك اخت جنان ناقصة فانا توقفت عن العمل في المحاماة والموضوع الذي تحدثت عنه نزاع قضائي قبل ما اكون نائباً او وزيراً، من زودك بهذه المعلومات صدر بحقه حكم قضائي لانه لم يستطع اثبات تلك المعلومات.

ترفع الجلسة للصلاة.

استئناف

• تم استئناف الجلسة، وواصل المجلس مناقشة الخطاب الاميري، بعد نهاية حديث النائب جنان بوشهري في هذا الشأن.

احمد لاري: الشعب وصل الى مرحلة اليأس لولا الخطاب الأميري الذي اعطى الامل للشعب في الاصلاح.

وزير الاعلام: ان الشركة التي يملكها اخواني قامت بالتقديم على المناقصات وتم الفوز بالمناقصات قبل ان اكون وزيراً في الحكومة وعندما اصبحت وزيراً قمت بالغاء المناقصه درءا لتعارض المصالح واشكر الاخت جنان على اثارة هذا الموضوع لكي اوضح حقيقة الامر.

جنان بوشهري: اشكر الاخ الوزير على الغاء المناقصة ولكن هناك عقوداً مازالت سارية مع جهات تابعة لك.

خليل الصالح: كثير من الاتصالات تبين وجود مشاكل تواجه الطلبة في الخارج ولابد ان تقوم الحكومة بالاهتمام بالطلبة المتواجدين في الخارج وهذه رسالة الى وزير التربية وهناك حالة اخرى وهي قضية السكن فوجود حل لهذه المعضلة فإننا نحل جميع مشاكل الاسرة ومازلت اركز على ضرورة حل مشكلة الاسكان ونريد جدولاً مهماً ولانريد العملية طويلة.

صالح عاشور: هذه الحكومة حظيت بقبول شعبي وسياسي لم تحصل عليه الحكومات السابقة.

وقال: كل حكومة في العالم تسعى الى ان يعيش الشعب عيشة كريمة والى الان لم تقدم الحكومة برنامج عملها لاننا نريد ان نعرف ماذا ستقدم لنا الحكومة ولدينا 700 مليار في الصناديق السيادية التسعة وهناك مليار دينار فائض في الميزانية وبعد هذا على المواطن أن يشعر انه بمستوى معيشي جيد.

40 ألف متقاعد

خاصة لدينا 40 الف متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار و35 الف متقاعد رواتبهم اقل من600 دينار وعلى الحكومة في برنامج عملها القادم ان لم تتلمس مشاكل المواطن فسيكون لنا موقف معها وان كنا نؤيد التعاون ونمد ايدينا له.

وافاد: ان اهم قضية هي قضية التعليم وفي الميزانيه كان دعم الاعلاف 7 ملايين دينار في حين كان الدعم لاحد بنود التعليم 400 الف دينار فهل هذا كفيل بتطوير التعليم الذي لم يعد مناسبا وبيئة طاردة للطلبة مما دع اولياء الامور الذهاب بابنائهم الى التعليم الخاص والاساس هو التعليم وعلينا ان ننتبه الى الرقي والتقدم في التعليم.

واضاف عاشور: هناك 150 الف انسان من البدون وكل يوم يضيق الخناق عليهم والحكومة لم تقدم اي حلول فلايستطيعون ادخال ابنائهم الى المدارس ولا يستطيعون العمل ونحن لدينا تعهدات موقعين عليها والغريب ان اخر راتب واخر ميزة لرواتب البدون ليش عندنا عداء معاهم وسأقدم اسئلة الى وزير الداخلية لالية التعامل مع هذه الفئة وسأتابع الاجراءات وكما لدينا بعض المغردين لايزالون في السجن.

عادل الدمخي: الجمع بين شيخ حكم وتاجر ما يصلح وهذا اللي يدمر البلد وتجيير القانون لصالح المتنفذين وشفنا فضايحها شفناها في صندوق الجيش واذا كنا نريد نهجاً جديداً علينا اعلان محاربة الفساد على الجميع وهذه ليست مثالية لكن اذا تبون الحفاظ على الكويت علينا العمل بهذا الاتجاه.

واضاف: نبي شيخ يوقفهم مثل الشيخ ناصر صباح الاحمد يفضح ولد عمه ويفضح رئيس الوزراء ويقدم فيهم بلاغاً وانت المسؤول يا رئيس الوزراء عن اي ملف فساد فيجب ان تصدر اوامرك وتوقف الفساد ونتكلم عن نهج جديد وعن رجال دولة ومن كنا نحاربهم بفسادهم موجودين وهم يتبوؤن مناصب عليا وان لم يكن نجده يدير المشهد من الخارج وحط الانسان النظيف ولاتخافون من اتخاذ القرار وحاسب حتى الجهات الرقابية.

خليل أبل: ندعو الله ان يمن على صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد بالصحة والعافية والشعب الكويتي جميل بتنوعه وجاء طلبا للحياة الكريمة وهذا من اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكما ان المطلوب من الشعب اليوم الالتفاف حول قيادته واليوم نلتف جميعنا حول القياده السياسية ايضا مسؤولية مؤسسات الدولة ان تلزم بالحفاظ على الامن فهناك دول وسفارات تحرض على المجتمع الكويتي من خلال تويتر والحكومة «تتطمش».

شقق

وقال: عيالنا اليوم يشترون شقق بالخارج واذا سالته ليش شاري يقولك لاني مو واثق من بقاء الكويت والغريب ان مؤسسات الدولة تعزز هذا الشعور ووزير الخارجية مو موجود والا كان سمعناه كلام طيب ومسؤولية الحكومة الحفاظ على الامن والامان. خالد الطمار: المجلس بالامس ابدى التعاون باقرار الميزانية والان يلزم على الحكومة وضع برنامج عمل حكومي يحمل رؤيه واضحه ولازم نقول للفاسد انت فاسد ويجب معالجة الصوت الواحد وتعديل قانون المسيء ومن يذهب اي شخص للمستشفيات «ينعل على» من كثرة الانتظار ويجب الا يكون هناك عفا الله عما سلف فهذه اموال عامة لا يمكن التهاون فيها، وكيف يتم تعيين خليفة الحميدة في الحكومة ثم يتم استبعاده من غير اي سبب.

عالية الخالد: ذُكر ان هناك رؤية جديدة للعمل الوطني وتحقيق حوار يخلق الاستقرار وان كان هناك سعي لمنفعة خاصة ولكن سيصعب تحقيق التقدم الايجابي وان التراحع وارد في مسيرة اي تقدم وان حصل يجب على المجلس التنبيه وعلينا ان نقر بان هناك تركة كبيرة خاصة ان الخطاب الاميري يحث على تطوير التعليم والخدمات الصحية ورغبة مني بنجاح الحكومة لان نجاح الحكومة نجاح للكويت فلهذا عليها ان تبحث عن الكفاءات وان تحسن من تطبيق سهل

الشريعة الإسلامية

أسامة الشاهين: ان الدستور الذي يقسم الجميع في الكويت ذكر ان المذكرة حملت المشرع الاخذ باحكام الشريعة الاسلامية فلذلك لا نتحرج من شريعتنا الغراء واعلم ان الوزراء والوزيرتين لن يكونوا اقل اهتماما مني للاعتزاز باسلامنا وعلينا التمسك بالاسلام. وشدد: يجب تطبيق احكام الشريعة الاسلامية قي كل الأمور ومنها تطبيق الحدود وعدم التحرج من ذلك. وتطرق الى وزير البلدية كونه مسؤولا عن قضية المزارع الحدودية وطال الحديث عنها فالحكومة هي التي جاءت بها لكن الى الان لم يتم تفعيل هذا الجانب بالرغم من انها توزيع عادل للثروه وفيها توسيع للناس وتكون هي حقوق انتفاع ويحق للدوله استعادتها او استبدالها ونتمنى ان يأخذ الوزير الامر بعين الاعتبار.

ورفعت الجلسة.

جدول أعمال الجلسة التكميلية

شملت الجلسة التكميلية أمس المنعقدة استكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية. وتضمنت البنود المدرجة «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويحوي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

