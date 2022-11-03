الأولى

فتحت شهية مجلس الأمة للانجاز التشريعي بعد اقراره بجلسة يوم امس تعديل اللائحة الداخلية في المداولتين باجماع الحضور ماعدا جنان بوشهري، حيث سمح التعديل بذهاب القوانين الى اللجان المختصة مباشرة بدلا من ارسالها الى اللجنة التشريعية لبحث الشقين الدستوري والقانوني.

وقالت مصادر نيابية لـ النهار ان الهدف غير الظاهر من التعديل هو ما سيؤدي له بشكل من تفرغ اللجنة التشريعية والقانونية لنظر حزمة من الاصلاحات السياسية والبرلمانية والقضائية وانجازها في وقت قياسي.

واتسعت الدعوات النيابية امس لمزيد من الاصلاحات والحريات السياسية في اللائحة الداخلية لغل يد الحكومة عن التصويت في المسائل المتصلة بظروف وشكل ومشروعية الاستجوابات والنقل المباشر للجلسات والغاء لجنة الاولويات وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة والغاء قانون المسيء وتعديلات قوانين النزاهة ومنع تعارض المصالح. من جهة أخرى، أفضى ما تطرقت له النائب د. جنان بوشهري من وجود شبهات تعارض مصالح تطال اربعة من الوزراء الى مصارحات وشفافية من جهة الوزراء وبيان اجراءاتهم للتصدي لمبدأ منع تعارض المصالح.

وقال وزير النفط د. بدر الملا : ان المعلومات التي وصلت الى جنان بوشهري ناقصة فأنا توقفت عن العمل في المحاماة والموضوع الذي تحدثت عنه كان نزاعا قضائيا قبل ما اكون نائبا او وزيرا، ومن زودك بهذه المعلومات صدر بحقه حكم قضائي لانه لم يستطع اثبات تلك المعلومات.

من جانبه، أوضح وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ان الشركة المملوكة من قبل اخواني فازت بمناقصة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات قبل ان اتولى الحقيبة الوزارية في الحكومة، وحينما اصبحت وزيراً قمت بالغاء المناقصة درءا لتعارض المصالح واشكر بوشهري على اثارة هذا الموضوع لكي اوضح حقيقة الامر.

وكانت بوشهري شكرت الوزير المطيري على الغاء المناقصة، مضيفة ان هناك عقوداً لهم مازالت سارية مع جهات تابعة لك.

وقالت بوشهري: ان وزيرة الاشغال كذلك لديها حالة تعارض مصالح حيث كانت مستشارة لشركة مشروع المطار فمن يتحمل المسؤولية في اعتماد التحقيق في هذا المشروع.

ولفتت بوشهري الى ان هناك حالة تعارض مصالح بشأن الوزير بدر الملا كذلك لانه شريك في مكتب محاماة له قضايا مع القطاع النفطي. وفي ذات السياق طالب عدد من النواب باسراع السلطتين وتعاونهما في اقرار قانون منع تعارض المصالح.