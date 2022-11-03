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توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن يسود البلاد طقس غير مستقر تصاحبه رياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة يستمر حتى مساء اليوم الخميس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية.

وقال القراوي: نتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أن تتخللها سحب رعدية أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة.

من جهتها، دعت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية والاطفال وكبار السن إلى تجنب التواجد في الخارج لفترات طويلة والحد من الانشطة الخارجية قدر الإمكان.

وأوضحت الهيئة أن الدعوة تأتي بناء على التحذير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية وبناء على ما يتم رصده في محطات تقييم جودة الهواء التابعة للهيئة من ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار.