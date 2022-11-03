الخميس 03 نوفمبر 2022 ,9 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
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عماد جواد بو خمسين
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دندرة
10 ملايين دينار لمن أجرى البدل الإسكاني... رحم الله أيام... كنافة الأمير زهير !
دندرجي
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