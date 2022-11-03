الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن أن إجمالي ما تم انفاقه في الكويت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بلغ 30.93 مليار دينار، مقابل 24.782 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.15 مليارات دينار. ولفت التقرير الى ارتفاع وتيرة الإنفاق من قبل المواطنين والمقيمين عبر الانترنت بنهاية الـ 9 أشهر الأولى، حيث بلغ مجموعها 10.55 مليارات بنسبة 34.1 % من إجمالي ما تم إنفاقه خلال تلك الفترة. واشار التقرير الى أن قسمة القروض الاستهلاكية والإسكانية سجلت ارتفاعاً قدره 1.81 مليار دينار حيث ارتفعت من 15.636 ملياراً إلى مستوى 17.45 ملياراً بنهاية سبتمبر 2022. وأوضح أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت دون صندوق الأجيال القادمة قد بلغت 14 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022 ثابتة على نفس المستوى تقريباً الذي كانت عليه للفترة المقابلة من العام الماضي.