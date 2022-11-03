عربيات ودوليات

اختتمت أعمال القمة العربية الـ31 التي عقدت في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر. وصدر عن أشغال القمة وثيقة «إعلان الجزائر» التي تتضمن توصيات وقرارات بتشكيل مجموعة عربية تتولى الاتصال والتنسيق بهدف دعوة الأمم المتحدة لعقد جمعية عامة استثنائية من أجل منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة. وألقى القادة المشاركون في جلسة اليوم الثاني كلماتهم خلال جلستي عمل، الأولى علنية والثانية مغلقة، قبل اعتماد مشروع إعلان الجزائر.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الشارع العربي يتطلع لتحقيق التكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة لافتا إلى أن «الأخطار التي تواجه أمننا العربي واحدة».

وفي كلمته خلال الدورة الـ 31 للقمة العربية في الجزائر قال السيسي: إن تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديث الدولي يتحقق بالتكامل، مؤكدا أن الأمة العربية تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا و«لدينا من المشتركات ما يكفل تحقيق التكامل وتجاوز خلافاتنا». وطالب الرئيس المصري بضرورة نبذ أي محاولة لتوفير غطاء سياسي للإرهاب، وأضاف «نواجه تحدي الطائفية والتعصب وانتشار التنظيمات المسلحة والميليشيات المدعومة من بعض القوى.

وفيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية قال السيسي «قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية الفلسطينية ستظل معيارا لمدى تماسكنا. ولفت إلى أن المبادرة العربية تعيد للفلسطينيين دولتهم وتنهي أزمة اللاجئين. وفي الشأن الليبي، أكد على رغبة مصر في التوصل لتسوية سياسية في ليبيا بقيادة ليبية خاصة. «نتطلع لدعمكم في مساعينا الحالية للتسوية في ليبيا دون تدخلات خارجية، مخاطبا القادة العرب». وأضاف قائلا «مازلنا في حاجة إلى مزيد من العمل العربي الجماعي في ليبيا وسورية واليمن والعراق والسودان».

وفي ملف سد النهضة دعا السيسي، إثيوبيا إلى إظهار حسن النوايا وقال السيسي «نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي»، وأوضح السيسي أن تحدي الأمن المائي لا ينفصل عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعاً مفروضاً على العالم.

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القمة العربية إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا. واكد في خطابه أمام القمة العربية في الجزائر تطلع فلسطين الى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». ودعا عباس القادة العرب الى دعم «تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني» وتابع «إسرائيل بإصرارها على تقويض حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وممارساتها الأحادية الجانب، لم تترك لنا خيارا، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا». وطالب بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقا، خاصة أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها.

بدوره اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن القمة العربية بحاجة إلى تفاهم بناء بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح العليا للدول العربية فى ظل لحظة دولية فارقة. وأضاف أن تحقيق هذه التفاهمات سيجعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة التحديات والمخاطر الدولية الراهنة. وأشار إلى النجاحات التى حققها العراق في استهداف معاقل الإرهاب، موضحا أن الحكومة العراقية لديها الكثير من العمل لتحقيق طفرة من شأنها تقديم حلول سياسية للأزمة الراهنة. وأكد أن العراق يسعى بعد سنوات الفوضى ليكون مصدرا للاستقرار في المنطقة، داعيا إلى دعم الدول العربية لبلاده من خلال تحقيق التعاون في مختلف المجالات. ودان جميع المحاولات الرامية لتغيير الوضع الراهن فى مدينة القدس مؤكدا موقف العراق الثابت لدعم القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الرئيسة في المنطقة.

