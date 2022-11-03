عربيات ودوليات

أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالأجواء التي سادت استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اثناء افتتاح اعمال القمة العربية الثلاثاء بمركز عبد اللطيف رحال.

جاء تصريح الوزير المغربي في رده على سؤال لـ«النهار» بخصوص ما تم التعليق عليه بأن استقبال الرئيس تبون له كان وديا. وقال بوريطة على هامش اعمال اليوم الثاني والاخير لقمة الجزائر العربية التي انهت أعمالها امس «ان تقدير فخامة الرئيس أثناء استقباله لي في إطار استقبال باقي الوفود المشاركة في قمة الجزائر العربية كان ايجابيا».

وأضاف «وفي نفس الوقت كانت هناك تصريحات لمسؤول جزائري للإعلام بخصوص الفرصة التاريخية لعدم حضور جلالة الملك ويجب ان اقدم 4 أمور لما حدث فأولا تواجد الوفد المغربي في الجزائر مند اسبوع مضى كما انني حضرت للجزائر منذ 4 ايام ولم يكن لدينا الكثير من القنوات للتواصل مع الجزائر بشكل مباشر وكنا نتواصل معهم بشكل غير مباشر وتساءلنا هل هناك ترتيبات للقاء ثنائي ما بين جلالة الملك وفخامة الرئيس ولم نتلق أي تأكيد لمدة 72 ساعة من تقديم الاستفسار». وتابع كلامه «فلو كانت هناك نية للقاء لماذا لم نبلغ بذلك بشكل رسمي» واضاف الوزير المغربي «ثانيا أن الجزائر كدولة مضيفة كان لابد أن تعبر عن هذه الرغبة أثناء زيارة المبعوث الجزائري لتقديم الدعوة للمغرب او عن طريق وسائل غير مباشرة، ثالثا نظرا لأهمية العلاقات المغربية- الجزائرية أن ترتيب اللقاء في قاعة شرفية في مطار غير كاف لأن اللقاءات بين الجانبين تحتاج إلى ترتيب وتحضير مسبقين».

وقال بوريطة «ان الملك محمد السادس كان دائما يمد يده ويعبر عن رغبة في هذا الحوار حيث أعطى تعليمات أن تكون هناك دعوة مفتوحة لفخامة الرئيس الجزائري إلى المغرب لاستئناف هذا الحوار والحديث بشكل واضح وصريح». وأضاف «وما لم يتحقق في الجزائر نظرا لقصر الوقت وغياب قنوات التواصل بامكانه أن يتحقق في المغرب ودعوة جلالة الملك لفخامة الرئيس تبون مفتوحة».

وعن رده حول توجيه الدعوة بشكل رسمي وصريح قال «هناك دعوة ملكية لفخامة الرئيس لزيارة المغرب والدخول في حوار ثنائي بناء في عدد من القضايا». وحول عدم استغلال المغرب لما وصفته الجزائر بالفرصة قال «المغرب لم يخير بهذه الفرصة التاريخية» وتعليقا لـ«النهار» فيما كانت المصالحة بين زعيمي البلدين كان بإمكانها تبديد اي سوء فهم قال الوزير المغربي «المصافحة لا تحل المشكلة ولو كانت هناك رغبة حقيقية فسنعمل عليها حتى ولو كانت بطرق سرية للتحضير للقاء». وتابع كلامه «تصريح المسؤول الجزائري جاء بعد تأكيد عدم حضور الملك متسائلا فلماذا لم يطلق هذا التصريح من قبل ولماذا لم اخبر بذلك وانا موجود بالجزائر ولماذا لم تأتِ هذه الدعوة من احد من الجامعة او حتى من صحفية مثلك لإخبارنا بوجود رغبة جزائرية لحضور جلالة الملك محمد الخامس من اجل المصالحة وان يكون هناك حديث بين الطرفين على هامش القمة».

وحول وجود مبادرات عربية لإصلاح ذات البين خصوصا ما اشيع انها مبادرات من الكويت والسعودية قال «لا توجد وساطة بيننا لان موقف الملك محمد السادس دائما يقول ان العلاقة المغربية- الجزائرية ليست بحاجة إلى وساطة ونحن نعرف بعضنا البعض جيدا ونعرف مشاكلنا ونعرف حلولها». وقال «فاذا كانت هناك الإرادة فستكون الامور سهلة وهذا ما ترتكز عليه دعوة الملك بأن تكون الدعوة بناءة لاستقبال الفرص والفرص مفتوحة في المغرب وبنفس الروح الإيجابية واليد ممدودة لهم».

