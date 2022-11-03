عربيات ودوليات

الجزائر- قنا: أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس عن تمنيه أن تسهم مخرجات القمة العربية المنعقدة في الجزائر بآفاق أرحب تلبي طموحات الشعوب في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة. جاء ذلك في تغريده له عبر تويتر، بمناسبة اختتام أعمال القمة العربية.

وقال الأمير تميم: «أهنئ أخي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على نجاح القمة العربية الـ31، وأشكر أشقاءنا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة». وتمنى أن «تدفع مخرجات القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة».

وترأس أمير قطر وفد بلاده في القمة، وكان الرئيس تبون في مقدمة مستقبليه. وعلى هامش القمة، بحث الأمير تميم الثلاثاء، مع قادة 3 دول تعزيز العمل العربي المشترك. جاء ذلك خلال لقاءات جمعته مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان.

وبمناسبة زيارته للجزائر شارك الأمير تميم ومعه الرئيس تبون الثلاثاء، في إطلاق مشروع إنشاء مستشفى جزائري قطري ألماني في الجزائر، وافتتاح مصنع الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب.

