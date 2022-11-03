دوليه

يعاني المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي من «انزعاج في وتر أخيل» قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم قطر، وفق ما أعلن ناديه باريس سان جرمان أول من أمس.وغاب كيمبيبمي، بطل العالم 2018، لقرابة سبعة أسابيع هذا الموسم بسبب إصابة في الفخذ. وقال نادي العاصمة في بيان «بعد تعرضه لضربة، يعاني بريسنيل كيمبيمبي من انزعاج في وتر أخيل الأيمن وسيبقى في مركز التدريب للعلاج». وسيعلن مدرب أبطال العالم ديدييه ديشان عن القائمة النهائية للمونديال في نوفمبر الحالي، علمًا بأنه بات مؤكدًا غياب لاعبي الوسط نغولو كانتي وبول بوغبا.

