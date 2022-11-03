دوليه

في ليلة متقلبة، حجز كل من توتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزهما بالنتيجة ذاتها 2-1 على المضيفين أولمبيك مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليا ضمن الجولة السادسة والأخيرة. وكان توتنهام بحاجة إلى تفادي الهزيمة لضمان التأهل لكنه بدا في طريقه لوداع المسابقة عندما هز تشانسل مبيمبا شباكه بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وأنقذ المدافع الفرنسي كليمو لنغليه توتنهام بإدراك التعادل في الدقيقة 54 بهدفه الأول على الإطلاق مع الفريق. وتغير أداء توتنهام في الشوط الثاني وسيطر على المواجهة بعد هدف نغليه. وسدد بيير-إميل هويبرغ في العارضة للفريق الضيف، قبل أن يهدر سياد كولاشيناتس فرصة إعادة التقدم لمرسيليا بضربة رأس أمام المرمى. وحسم هويبرغ فوز توتنهام في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن صدارة المجموعة فيما ودع مرسيليا المسابقة بعد احتلاله المركز الرابع بعدما كان في الصدارة بعد تقدمه.

وتصدر توتنهام المجموعة برصيد 11 نقطة مقابل عشر نقاط لأينتراخت فرانكفورت الألماني ثاني الترتيب. وقلب أينتراخت فرانكفورت تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه سبورتنغ لشبونة بثنائية في غضون 10 دقائق. وفي المجموعة الأولى ألحق ليفربول الإنكليزي بضيفه نابولي الإيطالي هزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، وذلك بفوزه المتأخر عليه 2-0. وخاض الفريقان اللقاء وهما ضامنان بطاقتي التأهل الى ثمن النهائي مع نابولي في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الإنكليزي الذي كان بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف أو أكثر لتعويض خسارة الذهاب 1-4 وإزاحة فريق المدرب لوتشانو سباليتي عن الصدارة. وفي ظل الوضع المعنوي المتناقض بين الفريقين في الآونة الحالية، بدا الفوز بفارق أربعة أهداف أو أكثر صعباً جداً على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب المتعثر كثيراً في الدوري الممتاز، فيما يمر نابولي بفترة قد تكون الأفضل له منذ أيام الأرجنتيني الأسطوري الراحل دييغو مارادونا، إذ خرج منتصراً من مبارياته الـ13 الأخيرة محلياً وقارياً ولم يخسر أياً من المباريات الـ17 الأولى في جميع المسابقات. لكن هذا المسلسل القياسي له من حيث عدد الانتصارات (الرقم السابق 11 فوزاً موسم 1986 بقيادة مارادونا) توقف في «أنفيلد» بعدما عجز عن تعزيز سجله التهديفي الرائع هذا الموسم (50 هدفاً)، قبل أن يتلقى هدفين قاتلين احتُسِبا بعد اللجوء الى «في أيه آر» عبر المصري محمد صلاح (85) والبديل الأوروغوياني داروين نونييس (8+90).

وفي ظل حسم بطاقتي المجموعة، كان أياكس الهولندي يلعب في اسكتلندا من أجل التمسك بالمركز الثالث المؤهل الى «يوروبا ليغ»، وقد حسمه لصالحه بفوزه على رينجرز بثلاثة أهداف لستيفن بيرخويس (4) والغاني محمد قدوس (29) والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (89)، مقابل هدف للإنكليزي جيمس تافيرنيير (87 من ركلة جزاء)، علماً أن المضيف كان بحاجة الى الفوز بفارق خمسة أهداف أو أكثر لمواصلة مشواره القاري.

وفي المجموعة الثالثة جدد بايرن ميونيخ الالماني فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-صفر، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات.

ودخل الفريقان الى المباراة بعد أن ضمنا مسبقًا بلوغهما الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الاسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، كما كان الفريق البافاري ضامنًا للصدارة. إلا أن بايرن أبى إلا أن يصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات ثلاث مرات بفضل هدفي الفرنسي بنجامان بافار (32) والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ (72)، ليفوز بالنتيجة ذاتها التي تفوق فيها على الفريق الايطالي في الجولة الاولى في ميلانو.وهذه المرة الحادية عشرة فقط التي يحقق فيها أي فريق ستة انتصارات من ست مباريات في الدور الاول. في المجموعة ذاتها، وبعد أن فقد آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليًا واكتفى بالتأهل الى الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، حقق برشلونة فوزًا معنويًا 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن.

وخرج برشلونة من الحسابات في الجولة الماضية بعد خسارة مذلة على أرضه أمام بايرن 0-3. وفي تشيكيا، سجل المهاجم فيران توريس ثنائية (44 و54) وماركوس ألونسو (6) وبابلو توري (75) أهداف برشلونة، وثنائية لتوماس تشوري (51 من ركلة جزاء و63) هدفي أصحاب الارض.

وفي المجموعة الثانية حسم بورتو البرتغالي صدارة المجموعة، حارماً ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني من مواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ» بالفوز عليه 2-1. ودخل بورتو الجولة الأخيرة وهو ضامن تأهله على غرار كلوب بروج البلجيكي الذي كان متصدراً بفارق نقطة عن الفريق البرتغالي، لكنه تنازل عن الصدارة لصالح فريق المدرب سيرجيو كونسيساو بعد تعادله مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني من دون أهداف.

