دوليه

أظهر مدرب ليفربول يورغن كلوب، رضاه عن أداء فريقه في الفوز على ضيفه نابولي 2-0 أول من امس، في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كنت سأستمتع حقا بالمباراة حتى دون الأهداف. أظهرنا الليلة رد فعل. الضغط يصنع الفارق، قمنا بالتحديات في المكان المناسب ومن الصعب مواجهتها». وأضاف: «يمكنك أن ترى ما يمكن أن يفعله نابولي في الوقت الحالي. لقد كانت مباراة جيدة حقا بالنسبة لنا. الكثير من الشجاعة وخوض التحديات والقتال من أجلها. لعبتان من الكرات الثابتة تمنحنا النقاط، حصلنا على 15 نقطة في مجموعة دوري أبطال أوروبا هو أمر جنوني». وأضاف: «يمكنك فقط استعادة الكرة بسرعة عندما تخسرها. إنهم فريق يلعبون كرة القدم. يجب أن تكون مؤثرا. في المباراة الأولى مع نابولي، كنا على مسافة بعيدة جدا ولم نتفاعل مع ما فعلوه. كان الأداء أفضل بكثير الليلة». وعن تأخر الحكم في إعلان صحة الهدف الأول الذي أحرزه صلاح، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو أوضح: «سمعت أن الأمر يتعلق ببعض المشكلات الفنية. إنه أمر صعب ولكنه في النهاية مفيد لنا. ثلاثة قرارات في صالحنا. لم أر الهدف الأول. بعد فترة طويلة الوقت يبدو أنهم اتخذوا القرار الصحيح».

