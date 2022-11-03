دوليه

أكد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الإيطالي، أن فريقه حافظ على توازن المباراة في معظم أوقاتها دون أي معاناة، مؤكدا أن الفريق تراجع أمام ليفربول لشعوره بالراحة نظرا لضمانه التأهل مسبقا.

وقال سباليتي في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا لأننا حافظنا على الكرة جيدا معظم المباراة، وخلقنا بعض الفرص وحافظنا على توازن المباراة بالكامل دون معاناة». وأضاف «بعد ذلك ومع مرور الوقت، رأيت الفريق يشعر بالراحة بالتعادل، لذلك قمت بإجراء بعض التغييرات للحصول على المزيد من السرعة لكن ذلك لم يكن كافيا». وتابع «ليفربول معتاد أكثر على الحفاظ على كثافته وسرعته لمدة 90 دقيقة وأكثر، نحن شعرنا بالراحة لأنه لم يكن لدينا ما نخسره، الريدز فريق قوي».

وأردف: «لدينا فريق قوي، فالمجئ إلى هنا واللعب بالطريقة التي لعبنا بها لفترات طويلة يعني أن هناك إيمانا بأنفسنا، نحن بحاجة لجعل طريقتنا موضع تنفيذ ضد الأندية الكبيرة حتى يكون لدينا دليل على قوتنا وكنا نفعل ذلك الليلة».

وأتم «لقد صدمنا من الناحية البدنية، لكننا استسلمنا بمجرد استقبالنا للهدف الأول وسمحنا لهم بالمزيد من الركلات الركنية، كنا نعلم أنهم يميلون للحصول على 13 أو 15 ركلة ركنية في المتوسط لكل مباراة على أرضهم، لذلك بدون اللياقة والقوة البدنية والطول

داخل منطقة الجزاء، ستواجه

مشاكل، ومع ذلك فإن هذه المباراة تؤكد أننا فريق قوي».

