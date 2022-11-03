دوليه

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار 4-2 خلال مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «في الشوط الأول كنا جيدين، لكننا عانينا حيث ارتكبنا أخطاء غير ضرورية، الخصم صنع فرصا أكثر من المعتاد. كنا نعلم أنه منافس صعب، أحببت ما قدمه الفريق هجوميا لكن لم يعجبني الأداء الدفاعي». وأضاف: «رصيدنا سلبي في دوري الأبطال، حيث كان علينا أن نستغل فرصنا، وهو ما فعله بايرن ميونخ وإنتر ميلان ليتأهلا».

وتابع: «برشلونة هو أحد المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، وهدفنا اللعب في النهائي والفوز باللقب، يجب أن نلعب بشكل جيد، سوف ننافس بقوة، فهو تحد للنادي والفريق». وأوضح: «كيسي يعاني من شد في أوتار الركبة، كان جيدا في استخلاص الكرة والمبارزات الثنائية، كذلك بديله كاسادو، الذي أحبه كثيرا فهو أنيق بالكرة». وعن إمكانية تواجد بيكيه في قائمة إسبانيا بالمونديال، علق: «لقد علمنا أنه هناك قائمة وقالوا إنها سرية، أحترم لويس إنريكي كثيرا، ولست الشخص الذي يقول أي شيء عن هذا».

