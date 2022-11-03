دوليه

أعرب هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب مارسيليا 2-1 في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال لوريس في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «توقعنا تلك النوعية من المباريات، وأرى أننا أظهرنا شخصية رائعة». وأضاف: «في الشوط الثاني قدمنا مباراة جيدة، وكليمونت لينغليت سجل هدفا مهماً في فرنسا أمام الشعب الفرنسي، وبيير إيميل هويبرغ سجل هدفا مهماً في تأكيد تصدرنا للمجموعة». وتابع: «كانت أمسية صعبة، ومعركة نفسية، ففي الشوط الأول الفريق الذي لعب دون خوف من الخسارة كان مارسيليا، وفي الشوط الثاني كنا نحن ذلك الفريق». وأتم: «كان علينا مواجهة الصعاب وأظهرنا الشخصية وحققنا نتيجة رائعة، بدون مدربنا كانت الأمور أصعب بالنسبة له بالتواجد في المدرجات، ولكن الأهم هو الفوز».

