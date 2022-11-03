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زف يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، أنباء سارة لجماهير فريقه ومنتخب ألمانيا بشأن حالة الحارس المخضرم مانويل نوير. وحامت الشكوك حول صاحب الـ36 عاما في الفترة الأخيرة، نظرا لغيابه المتواصل عن مباريات بايرن الأخيرة بسبب إصابة في الكتف. وبدد ناغلسمان ما لوح به في وقت سابق، حول احتمالية غياب نوير عن كأس العالم بقطر، حال استمرار آلامه خلال الأسابيع القادمة. وعقب فوز فريقه على إنتر 2-0 في دوري أبطال أوروبا، قال ناغلسمان: «على الجميع أن يذهب للنوم في سلام». وأضاف في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي»: «نوير يتعافى بشكل جيد في الأسبوع الأخير، ولقد تدرب بالفعل مع حراس المرمى». وأشار المدرب الألماني إلى احتمالية عودة الحارس المخضرم أمام هرتا برلين الأسبوع المقبل في البوندسليغا، لكنه أضاف «لكننا بحاجة لتقييم حالته يوما تلو الآخر». من جانبه، كشف نوير عن إصابته بمرض السرطان وأنه أجرى بالفعل 3 عمليات جراحية للتغلب عليه. وقال نوير، أمس لصحيفة بيلد الألمانية إنه خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد. وقد جرى تشخيص إصابة اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بسرطان الجلد في وجهه.