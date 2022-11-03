دوليه

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إقامة معسكر المنتخب على فترتين تحضيرا لمواجهة منتخب بلجيكا التي ستقام في الكويت خلال فترة التوقف الدولي. وأوضح اتحاد الكرة أن الفترة الأولى ستكون من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الحالي بالقاهرة وستكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر. وأضاف أن الفترة الثانية لمعسكر المنتخب ستقام بداية من يوم 13 حتى 18 نوفمبر الحالي وستكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 الشهر الحالي.

