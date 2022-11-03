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قفز العربي إلى مركز الوصافة بعد فوزه المثير على كاظمة 3 – 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد الصداقة والسلام في انطلاق الجولة الثامنة من الدوري الممتاز التي شهدت تعادل الكويت مع النصر 2 -2.

وقدم الأخضر مستوى قوياً أثبت من خلاله رغبته في مزاحمة فرق المقدمة، في حين لم يظهر البرتقالي بشخصيته المعهودة. وسيطر العربي على مجريات الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب سلطان العنزي من كرة رأسية ليضيف زميله محمد الصولة الهدف الثاني في الدقيقة الـ29. وقبل نهاية الشوط قلص كاظمة الفارق عن طريق اللاعب أحمد أرسان في الدقيقة 40 إلا أن الأخضر زاد الفارق عبر لاعبه سيف الحشان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر هيمنته على مجريات اللعب وسط محاولات من منافسه البرتقالي لتقليص الفارق حتى نجح لاعبه ناصر لافي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84، وبهذا الفوز ارتفع رصيد العربي إلى 13 نقطة وهو الرصيد ذاته لكاظمة، ليتشارك الفريقان المركز الثاني.

من جانب آخر، يتطلع القادسية لمواصلة عروضه القوية عندما يستضيف التضامن في الساعة 06:50 مساء اليوم على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وأعاد الأصفر بعضاً من مستواه عندما أقصى كاظمة من الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد وتغلب عليه 2-0 في مباراة شهدت طرد مدافعين من البرتقالي. وتحسن أداء الفريق قليلاً منذ تولي الصربي بوريس بونياك مهمة تدريب الفريق خلفاً للمقال ناصر الشطي رغم أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول. ويحتل الأصفر حالياً المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وفوزه اليوم سيقربه أكثر من فرق الصدارة خصوصاً بعد تعادل الكويت مع النصر وخسارة كاظمة أمام العربي.

في المقابل، فشل التضامن الذي المركز التاسع برصيد 6 نقاط، في الفوز بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري لكنه في المقابل تعادل في 3 منها مع العربي وكاظمة والساحل الذي أقصاه من بطولة كأس ولي العهد بنتيجة 2-1. ويدرك مدرب التضامن جمال القبندي أن فريقه اليوم يحتاج لصلابة دفاعية أمام القوة الهجومية للأصفر المتمثلة في المتألق عيد الرشيدي والقائد بدر المطوع والمتحرك أحمد شبيب بالإضافة إلى العاجي سيدريك هنري.

