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أحرز الراميان علي المطيري وشيماء الابراهيم الميدالية الذهبية لمسابقتي رماية بندقية الهواء 10 أمتار للرجال والسيدات في منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة. وتمكن المطيري من الظفر بالمركز الأول في منافسات هذه المسابقة بعد ان حقق في الجولة النهائية 29 نقطة متقدما على زميله سعود السبيعي الذي جاء ثانيا بعد ان جمع 23 نقطة ليحرز الميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث للرامي عبدالله الحربي ليفوز بالميدالية البرونزية. ونالت الرامية الابراهيم الذهب لفوزها بالمركز الأول بعد أن أحرزت في الجولة النهائية 58 نقطة في حين حصلت الرامية مريم الرزوقي على المرتبة الثانية والميدالية الفضية بجمعها 52 نقطة بينما حصدت الرامية رتاج احمد المركز الثالث والميدالية البرونزية. وقال المطيري للصحفيين عقب الفوز ان المسابقة شهدت تنافسا قويا في كل جولاتها وسط روح عالية بين الرماة المشاركين بالبطولة منوها بارتفاع مستوى رماة وراميات الكويت في منافسات أسلحة الرصاص. وأكد أن هذه البطولة تعد استعدادا قويا لرماة الكويت الذين سيشاركون في البطولة الآسيوية التي ستجري بالفترة المقبلة معربا عن سعادته البالغة بتحقيق الذهب في هذه البطولة الغالية التي يحرص جميع الرماة على المشاركة فيها كونها من أهم البطولات التي يقيمها نادي الرماية الكويتي الرياضي سنويا.

من جانب آخر، صرح عدنان الإبراهيم أمين الصندوق المساعد في نادي الرماية أن بطولة سمو ولي العهد تثبت نجاحها يوماً بعد يوم كما تشهد تقديم مستويات مميزة تليق باسم راعيها سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في ظل الجهود المتواصلة لمجلس إدارة نادي واتحاد الرماية واللجان العاملة المنبثقة عن اللجنة العليا المنظمة للبطولة. ‎وتقدم الإبراهيم بخالص الشكر الى سمو ولي العهد على دعمه الكريم للرماية الكويتية وتخصيص بطولة سنوية كبرى تحمل اسم سموه الكريم «حفظه الله» لأبنائه رماة وراميات الكويت، وقد أصبحت واحدة من اهم البطولات التي يسعى رماة وراميات الكويت الى المشاركة بها سعياً للفوز بألقابها. أما البطل الأولمبي عبدالله الرشيدي فقال انه «دائماً ما تكون المنافسات في بطولة سمو ولي العهد قوية نظراً لأهميتها حيث نفتتح الموسم الرياضي للنادي، وهي تعد خير استعداد لخوض البطولات العالمية المقبلة بما فيها تلك المؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس بعد سنتين»، وتوقع الرشيدي أن البطولة تشهد تسجيل أرقام متميزة لرماة الكويت حيث أنهم يبدون مستويات رائعة سواء الرجال أو السيدات، وحتى الناشئين يقدمون أداء مبشراً.

