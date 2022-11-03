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أعاد الكويت مدربه القديم – الجديد محمد عبدالله إلى رأس الجهاز الفني للفريق بعد إقالة الكرواتي راديون غاسانين «رادان» عقب التعادل مع النصر 2-2 أول من أمس في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. وواصل الكويت تعثراته وفشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي والثالثة في الدوري إلى جانب الخسارة أمام السالمية في كأس ولي العهد. وأعلن النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» فسخ تعاقده مع رادان بالتراضي ، مقدما الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مع الفريق. وسيقود عبدالله المهاجم السابق للأبيض الفريق للمرة الثامنة منذ العام 2006، وقد تقتصر مهمته على مواجهة السوبر أمام كاظمة الأحد المقبل، ومباراة السالمية في الجولة الأخيرة من القسم الأول للدوري الممتاز قبل التوقف الدولي.

