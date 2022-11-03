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يختتم اليوم الدور التمهيدي من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة إذ يلتقي في أبرز مواجهات الجولة كاظمة المتصدر مع الكويت الوصيف في الـ 07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، ويسبقها على الصالة ذاتها لقاء العربي مع الساحل في الـ 05:00، فيما يلعب القادسية مع الصليبخات في الـ 06:30 على صالة الأول، وبرقان مع الشباب في التوقيت ذاته على صالة الأخير ويتصدر البرتقالي ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، يأتي بعده الكويت 18 نقطة، ثم القادسية 17 نقطة، والعربي 12 نقطة، والجهراء 10 نقاط، والساحل والصليبخات 7 نقاط، ثم برقان 6 نقاط، وأخيراً الشباب دون رصيد من النقاط. وضمنت الفرق الأربعة الكبار كاظمة والكويت والقادسية والعربي بلوغها الدور نصف النهائي في البطولة. وستحدد مباراة اليوم بين الأبيض والبرتقالي متصدر الترتيب فيما سيعود المهزوم إلى المركز الثالث في حال فوز القادسية على الصليبخات.

