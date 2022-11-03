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يبدأ الكويت حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري كرة اليد أمام الصليبخات في الـ 06:15 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الأولى من النسخة الـ 56 للبطولة والتي تشهد مباراتين أخريين تجمعان الفحيحيل مع اليرموك في الـ 04:30، والقادسية مع السالمية في الـ 08:00 مساء على الصالة ذاتها.

وسيقام الدوري الممتاز من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر عدد من النقاط، وسيهبط صاحب المركز العاشر إلى الدرجة الاولى، فيما يلعب التاسع مباراة فاصلة مع ثاني الأولى.

وانطلقت البطولة في موسم (196-1967) وحققت ألقابها ثمانية فرق من أصل 16 فريقا. وحقق الكويت لقب البطولة 12 مرة منها 10 مرات متتالية في المواسم العشرة الماضية في انجاز فريد من نوعه، ويأتي السالمية خلف الأبيض بـ 11 لقباً، يليهما العربي 10 ألقاب ثم كاظمة 6 ألقاب فالقادسية والصليبخات والفحيحيل 4 ألقاب وخيطان بلقبين.

وتعاقد الكويت مع المدرب البرازيلي ماركوس ريكاردو ليقود الفريق الأول في الموسم الجديد خلفا للمدرب الوطني هيثم الرشيدي. ويدخل الأبيض البطولة وهو يطمح إلى مواصلة الهيمنة على البطولات المحلية التي سيطر عليها طوال المواسم العشرة الماضية وتأكيد أن هزيمته أمام كاظمة في كأس السوبر الأسبوع الماضي في انطلاق الموسم ليست سوى كبوة جواد لا أكثر. ولن تكون مهمة الأبيض صعبة في لقاء اليوم أمام الصليبخات نظراً للفارق الفني بينهما. وستكون الاثارة حاضرة مبكراً في البطولة بلقاء السالمية مع القادسية واللذين يعتبران من الفرق الساعية بقوة إلى المنافسة على لقب البطولة إلى جانب الكويت وكاظمة. ويقود القادسية المدرب الصربي بوزو روديك كما يضم المحترفين الياباني توكودا شينوسوكي والتونسي خالد بلحاج وهو يسعى اليوم إلى تحقيق بداية قوية في البطولة أمام السماوي الذي يقوده المدرب التونسي المنجي البناني كما يضم مواطنه اللاعب نور الدين ماوة.

