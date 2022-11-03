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تأهل منتخب الاسكواش الى الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية الـ 21 للفرق المقامة في كوريا الجنوبية. وكان «أزرق الإسكواش» قلب كل التوقعات وكان مفاجأة البطولة واستطاع اللاعبون الابطال ان يحتلوا المركز الثاني في المجموعة الاولى بعد الفوز الكبير على الكوريين بنتيجة 2 - 1 وسط تألق صريح من البطل عبدالله المزين الذي فاز على المصنف الثاني بنتيجة 3 - 0 ليأتي اللاعب علي الرامزي ويحدث المفاجأة بفوزه على منافسه الكوري 3 -2 ليضمن منتخب الكويت التاهل كثاني للمجموعة بعد منتخب الهند المرشح الاول للبطولة.وكان ازرق الاسكواش خاض اربع لقاءات، وكانت الانطلاقة امام المنتخب القطري غذ استطاع عمار التميمي من الفوز على المصنف 33 عالميا عبدالله التميمي ليعطي عمار الثقة لزملائه المزين والرامزي وفلاح فايز ويفوز الازرق على منتخبات الصين تايبيه وباكستان المصنف الثالث في البطولة بنتيجة 3 - 0 فيما كانت الخسارة الوحيدة امام المصنف الاول منتخب الهند. ويواجه المنتخب الكويتي بطل المجموعة الثانية هونغ كونغ المصنف الثاني في البطولة فيما سيلعب منتخب الهند مع ماليزيا لتحديد طرفي المباراة النهائية والخاسران سيحصلان على الميدالية البرونزية. من جانبه اكد رئيس الوفد فايز المطيري ان الخطة التي وضعتها لجنة المنتخبات ومسؤولو الاتحاد اتت ثمارها بالوصول الى الدور نصف النهائي وضمان ميدالية آسيوية، مضيفا ان الهدف المقبل المشاركة في «الآسياد المقبلة» وتحقيق ميدالية في الفرق والفردي، مؤكدا ان الجهاز الفني بقيادة اشرف الكرارجي ومدرب اللياقة البدنية احمد السيد والاداري ناصر الرامزي كان لهم دور رئيسي بتهيئة اللاعبين في البطولة متمنيا ان يواصل ابطال المنتخب تألقهم بالوصول الى المباراة النهائية.

