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أعلن اتحاد الجمباز أن اللاعبة نور الرزيحان ستمثل المنتخب الوطني في بطولة البرتغال الدولية للجمباز الإيقاعي التي تنطلق اليوم الخميس وتستمر حتى الـ 8 من الشهر الحالي، موضحاً أن البطولة ستقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها لاعبة كويتية في بطولة دولية بهذا المستوى.

وبين الاتحاد أن اللاعبة الرزيحان التي ستشارك في فئة «الجونيور» استعدت جيداً لهذه البطولة القوية من خلال برنامج إعداد طويل ومدروس تخلله المشاركة في بطولتي بولندا وإسطنبول الدوليتين خلال شهر مايو الماضي قبل خوض معسكر تدريبي ناجح في كازاخستان مطلع أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن اللاعبة واصلت برنامج الإعداد محلياً خلال الفترة الماضية تحت قيادة مدربة المنتخب الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.

ويأمل الاتحاد الكويتي في تحقيق إنجاز دولي جديد في لعبة الجمباز الإيقاعي عبر اللاعبة المجتهدة والمتميزة نور التي ستخوض تجربة دولية قوية هي الأولى من نوعها للاعبة كويتية.

