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واصل أبطال اتحاد ونادي الترايثلون، تحقيق الانجازات الخارجية التي تسجل باسم الرياضة الكويتية، بعد ان نجح منتسبا النادي فهد الثويني وصالح المهيني في إنهاء سباقات بطولة العالم «الرجل الحديدي» (70.3) والمقامة في ولاية يوتاه الأميركية بنجاح، ورفع علم الكويت وسط المشاركة الكبيرة في هذا المحفل الدولي. وحقق فهد الثويني زمناً وقدره 4.55.47 فيما حقق صالح المهيني زمناً وقدره 5.46.49 في ظل مشاركة أبرز نجوم العالم في الترايثلون. من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون راشد الكندري، لأبطال النادي إنهاء البطولة العالمية «الرجل الحديدي» بنجاح ورفع علم الكويت بهذا المونديال، مؤكدا ان الانجاز ليس بالغريب على أبناء الكويت ولاعبي اتحاد الترايثلون الذين عودونا دائما على مثل هذه الانجازات.

