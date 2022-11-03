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حقق النصر انتصارا مستحقا على التضامن 66-54 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأولى من دوري كرة السلة. وحصد فريق المدرب الوطني أنور الدويلة أول نقطتين في البطولة، فيما نال التضامن نقطة الخسارة. وكانت البطولة انطلقت الأحد بفوز الجهراء والصليبخات على اليرموك والعربي، فيما اختتمت الجولة في وقت متأخر مساء أمس بلقائي الكويت مع الشباب والقادسية مع القرين. وبدأ النصر اللقاء بطريقة بطيئة فتأخر في الربع الأول الذي فرض به التضامن أفضليته، 23-19، لكنه عاد بقوة في الربع الثاني فارضاً إيقاعه على مجريات المباراة وسط تألق لافت من لاعبه محمد ماجد أفضل مسجل في المباراة بـ 17 نقطة لينهي النصر الربع الثاني متقدما 39-32. وواصل النصر تفوقه في الربع الثالث وسط محاولات جادة من قبل التضامن للعودة إلى اللقاء، وأنهى «العنابي» الربع الثالث متقدما 56-42. وتراجع الأداء في الربع الأخير من الطرفين لينتهي اللقاء بفوز صريح للنصر 66-54.