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في أعماق رمال صحراء دبي في مضمار المرموم لسباق الجمال، يمكنك العثور على نسخة حديثة من التقليد القديم لسباق الهجن. التسلية التي نشأت في المنطقة، لا يزال لديها مجتمع كامل من المتابعين المحليين المهمين. يقع أكبر مضمار لسباق الهجن في دبي بجوار قرية المرموم التراثية ومنطقة الليسيلي.

من المدرج، يمكنكم أن تكونوا جزءًا من هذه الرياضة التي تنبض بالحيوية وتشجعوا الجماهير، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الإماراتية لعدة قرون.

وبمجرد فتح البوابات، يبدأ السباق، وكذلك تجربة لا مثيل لها. ستشاهدون 60 جملاً يندفعون من البوابات، وهي تحلق كالطيور، وتشق طريقها بأسرع ما يمكن في مسار السباق. يتابع المدربون وأصحاب الجمال من سيارات الدفع الرباعي، ويراقبون ويتحكمون في راكبي الجمال من النساء عن طريق التحكم عن بعد على جمالهم حتى خط النهاية عبر مكبرات الصوت. كما ستلاحظون أن الكثير من السائحين يشقون طريقهم إلى منطقة المرموم للاستمتاع بهذا الحدث الذي يجب مشاهدته والذي يعرض الثقافة والتراث العربي. يقع مقر مضمار السباق في نادي دبي لتعليم ركوب الهجن في محمية «المرموم»، والذي يستقطب الضيوف للتعرف على الجمال عن قرب والاستمتاع بجمال السباق والتدريب على الطريقة الأكثر أصالة وتقليدية. والتدريب المنتظم مناسب للفرسان الجدد والطلاب المتكررين. ويأتي السباق على خمس مراحل، حيث انطلق السباق الأول في 29 أكتوبر، والثاني سينطلق في 26 نوفمبر، والثالث في 21 يناير، والرابع في 25 فبراير، والخامس في 18 مارس.

