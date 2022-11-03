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سان فرانسيسكو - الوكالات: تعرض تطبيقا «واتساب» و«إنستغرام» لعطل جديد أمس منع المستخدمين من الوصول إلى منصتي المراسلات ومشاركة الصور وهو ما اثار حالة ارباك عالمية النطاق على مواقع التواصل.

وجاء العطل الجديد بعد أقل من أسبوع على عطل طال «واتساب» وأثر في غالبية مستخدميه. وأكد الاف المستخدمين امس في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في واتساب وإنستغرام. وعانى مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، امس من عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل عبر المنصة. وكانت خدمة التراسل عبر المنصة تبدو غير متصلة بالإنترنت تماماً مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو فتح المتصفح عبر قائمة الأجهزة المتصلة بالتطبيق.

وقال موقع «Downdetector.pk» «إن التطبيقين التابعين لشركة «ميتا» تعرضا لانقطاع الخدمة وهو ما أثر على العديد من المستخدمين الذين أبلغوا عن هذا العطل. وتعطل التطبيق مرتين خلال نوفمبر وأبريل الماضيين، نتيجة خلل فني لم يتم الكشف عنه تفصيلاً، وهو ما زاد من شعبية التطبيقات المشابهة لـ«واتساب» مثل «تليغرام» و«سينغال».

