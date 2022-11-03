مال وأعمال

كشفت بيانات وزارة المالية عن زيادة قدرها 114 % في الايرادات المقدرة بميزانية 2022/2023 لتصل الى 23.4 مليار دينار مقابل 10.92 مليارات في ميزانية 2021/2022، بعجز مقدر عند 100 مليون دينار، مع ارتفاع وتيرة الانفاق التي شهدت صعوداً بنسبة 2.1 % لتبلغ 23.5 مليار دينار..

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فقد سجلت المرتبات والدعوم 75 % من الميزانية، بالغة 17.625 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.82 مليار من اجمالي الانفاق، وهي لا تزال مستويات متدنية مقارنة بما تخطط له الحكومة من دفع لمستويات الانجاز في المشاريع التنموية التي شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية، فيما بلغ بند المصروفات الأخرى حدود 3.055 مليارات دينار.

وبرغم تراجع العجز المقدر في الميزانية الى 100 مليون فقط، الا ان آمال كانت تؤشر الى تحقيق فوائض مع ارتفاعات النفط.

وفي الجهة المقابلة، لا يزال الخلل مسيطراً على جانب الايرادات، حيث شكلت 91% من اجمالي الايرادات البالغة 23.4 مليار دينار بواقع 21.294 مليار دينار، لتشكل الرواتب والدعومات من تلك الايرادات قرابة 82.769 % من اجمالي الايرادات النفطية، فيما لم تسجل الايرادات غير النفطية سوى 9% فقط من اجمالي الايرادات بالغة 2.106 مليار وهي نفس مستويات الأرقام التي وردت في ميزانية 2021/2022 تقريباً. ووفق الأرقام المعلنة، بلغ العجز في 5 سنوات 28.2 مليارات دينار، للفترة من 2018/2019 الى 2021/2022، فيما بلغت اعلى مستوياتها 12.1 ملياراً مقدرة في ميزانية 2021/2022.

وتدلل ارقام ميزانية العام الحالي 2022/2023 ان استمرار النهج فيما يتعلق بالرواتب والدعومات يبطئ جميع الجهود الرامية لعلاج الخلل في تركيبة المصروفات والاستفادة من الصدمات النفطية من اجل انجاز المشاريع التنموية.

