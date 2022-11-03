مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ارتفاع مطالبات البنوك على القطاع الخاص بواقع 3.4 مليارات دينار على اساس سنوي بالغاً 43.6 ملياراً، مقابل 40.2 ملياراً للفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تراجع مطالبات البنوك على الحكومة الى نصف مليار دينار مقابل مطالبات تجاوزت مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي حيث بلغت 2.015 مليار.

وبينت ان اجمالي ما تم انفاقه في الكويت خلال الـ 9 اشهر الأولى من العام الحالي 2022 بلغ 30.93 مليار دينار، مقابل 24.782 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.15 مليارات دينار.

ولوحظ ارتفاع وتيرة الانفاق من قبل المواطنين والمقيمين عبر الانترنت بنهاية الـ9 اشهر الأولى، حيث بلغ مجموعها 10.55 مليارات وهي تمثل 34.1 في المئة من اجمالي ما تم انفاقه خلال تلك الفترة. وسجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً قدره 160 مليون دينار تقريباً على اساس سنوي، حيث بلغ اجمالي القروض الاستهلاكية 1.93 مليار دينار بنهاية سبتمبر مقابل 1.77 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي. كما سجلت القروض الاسكانية ارتفاعاً قدره 1.65 مليار بالغة 15.52 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 13.866 ملياراً. وسجلت القروض الاستهلاكية والاسكانية مجتمعة ارتفاعاً قدره 1.81 مليار دينار، حيث ارتفعت من 15.636 ملياراً الى مستوى 17.45 ملياراً بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت التي لا تتضمن صندوق الأجيال القادمة، 14 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022، وهي نفس المستوى تقريباً الذي كانت عليه للفترة المقابلة من العام الماضي.

ولفتت الاحصائية ان تلك الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن: الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية والأوراق المالية في الخارج.

