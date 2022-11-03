مال وأعمال

واصلت البورصة اداءها الايجابي خلال هذا الاسبوع لتكتسي باللون الاخضر حيث قفزت القيمة السوقية للبورصة 102 مليون دينار لتصل الى 47.254 مليار دينار مقابل 47.152 مليون دينار فى الجلسة السابقة بدعم العمليات الشرائية على الاسهم الشعبية والقيادية.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على ارتفاع مؤشرها العام 8.15 نقاط ليبلغ مستوى 7381 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 في المئة، وتم تداول 7.120 ملايين سهم عبر 8086 صفقة نقدية بقيمة 9.41 ملايين دينار (نحو 127 مليون دولار) وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.18 نقاط ليبلغ مستوى 67.5539 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33.0 في المئة من خلال تداول 3.56 ملايين سهم عبر 3069 صفقة نقدية بقيمة 19.7 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار).

وقد ارتفع مؤشر السوق الأول 3.15 نقاط ليبلغ مستوى 8260 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19.0 في المئة من خلال تداول 3.64 ملايين سهم عبر 5017 صفقة بقيمة 7.34 ملايين دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3. 18 نقطة ليبلغ مستوى 06. 5692 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32. 0 في المئة من خلال تداول 9. 42 مليون سهم عبر 1986 صفقة نقدية بقيمة 17. 6 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% والعام بنسبة 0.22%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 بـ 0.32%، والرئيسي بنسبة 0.33%، عن مستوي الثلاثاء.

بلغت قيمة التداول 41.95 مليون دينار، وزعت على 120.7 مليون سهم، بتنفيذ 8.09 آلاف صفقة ودعم اداء الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 2.35%، بينما انخفضت 6 قطاعات يتقدمها الطاقة بـ 0.72%.

