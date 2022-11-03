مال وأعمال

أنهى عملاق محركات البحث في الانترنت «غوغل»، الأول من نوفمبر، خدمات تطبيق الدردشة «غوغل هانغ اوت» الذي كان مرفقا بخدمة البريد الالكتروني «جيميل».

وكانت شركة «غوغل» اعلنت في وقت سابق من هذا العام اعتزامها اغلاق التطبيق الذي يتيح الدردشة بالنص والصوت والفيديو.

وقالت «غوغل» انها ستحوّل مستخدمي هذا التطبيق الى منصة اخرى اسمها «غوغل شات»، الذي يشبه تطبيق التواصل الفوري «سلاك» الخاص بالأعمال التجارية.

واعتبارا من الأول من نوفمبر لن تتوفر خدمة «غوغل هانغ اوت» على اجهزة الكمبيوتر المكتبية، وبينما توقفت الخدمة في الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أي او اس» في وقت سابق من العام الحالي، بحسب موقع «techcrunch» التقني.

وجاءت هذه الخطوة بعدما كان «غوغل هانغ اوت» يموت ببطء في الفترة الماضية، مع سماح «غوغل» للمشتركين فيه بالانتقال الى التطبيق البديل.

وفي يونيو الماضي، قالت «غوغل» انها ستحث المشتركين على الانتقال الى تطبيق «غوغل شات» المتاح على بريدها الالكتروني «جيميل» او على التطبيق.

وحقق «غوغل هانغ اوت» ارقاما متواضعة للغاية، اذ حمّله 5 ملايين شخص من متجر «غوغل بلاي»، في حين ان عدد مستخدمي تطبيق التواصل الفوري «واتساب» بلغ اكثر من ملياري شخص.

وكانت «غوغل» قد اوقفت في عام 2019 خدمة «غوغل بلس» وهي شبكة اجتماعية، كانت الشركة العملاقة تريد ان تنافسها بها «فيسبوك و«تويتر»، لكن لم يحقق المشروع النجاح المطلوب.

