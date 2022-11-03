مال وأعمال

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» ان تنخفض اسعار الغاز الطبيعي في اوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، وذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الدول الأوروبية من اجل تأمين الامدادات.

وتوقع «جولدمان ساكس» ان ينخفض هذا السعر الى 85 يورو لكل ميغاواط / ساعة في الربع الأول من العام 2023، وفقاً لمذكرة بحثية نُشرت الأسبوع الماضي. قال تقرير نشرته شبكة «سي ان بي سي» الأميركية، ان هذا من شأنه ان يمثل تغييراً كبيراً في المستويات المرتفعة التي شوهدت في اغسطس الماضي، حيث في ذلك الوقت، دفعت الحرب الروسية - لأوكرانيا والضغوط اللاحقة على مزيج الطاقة في اوروبا الأسعار الى ارقام تاريخية (فوق 340 يورو لكل ميغاواط / ساعة).

