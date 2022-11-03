مال وأعمال

تراجعت اسعار العقود الآجلة للقمح في اميركا وأوروبا، بعد ان اعلنت روسيا عن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من اوكرانيا بعد ان اوقفته نهاية الأسبوع الماضي في خطوة هددت امن الغذاء العالمي.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاغو للتجارة بنحو 6 في المئة الى حوالي 8.47 دولارات للبوشل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقلص ارتفاعه بعد اعلان روسيا تعليق الاتفاق.

وتراجع القمح ايضا في اوروبا حيث انخفض عقد ديسمبر القياسي بنسبة 4 في المئة الى 343.50 يورو للطن.

وقالت موسكو انها ستستأنف مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد اربعة ايام فقط من تعليق مشاركتها، قائلة انها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بطائرة مسيرة على اسطولها هناك.

وجاء هذا التحول عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، ومحادثات متكررة بين وزيري دفاعهما.

