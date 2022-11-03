مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.8 ملايين دينار (ربحية السهم 11.2 فلساً) مقابل أرباح بقيمة 8.2 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 24 فلساً).

وقد بلغ إجمالي الإيرادات 17.0 مليون دينار (التسعة أشهر 2021: 21.9 مليون دينار) متأثرة إيجاباً بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت خلال التسعة أشهر بوتيرة أقل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021. وارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 13.8 مليون دينار، ما يمثل 81.1% من إجمالي الإيرادات.

أما خلال الربع الثالث، فقد منيت الشركة بخسائر بقيمة 0.8 مليون دينار (خسارة السهم 2.4 فلس) متأثرة بالخسائر غير المحققة الناتجة عن تراجع أداء استثمارات الشركة جراء التحديات الاقتصادية والتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: «تعكس هذه النتائج السياسة المتحفظة لإدارة أصول الشركة بالإضافة إلى جودة الإيرادات حيث تمثل إيرادات الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. ورغم حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي وارتفاع نسب التضخم والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية من رفع للفوائد وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق المالية، إلا أن نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو في إيرادات الرسوم والعمولات وفي تعزيز مركزنا المالي».

