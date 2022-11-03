مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصادالإسلامي، والذي أقيم امس الأربعاء الموافق الثاني من شهر نوفمبر الحالي، وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل جايانجانيا ريدي شابيدي سوبارريدي. وبهذه المناسبة قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائز متمنيا له دوام التوفيق، وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك. وأكد ناندكيول يار أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250,000 دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

