مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إطلاق خدمة الدفع الجديدة وهي خدمة حساب PayCard، التي تقدم لعملاء البنك، من غير عملاء الأفراد، حلولاً إلكترونية لسداد ومراقبة المدفوعات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك من خلال إصدار بطاقة KIB PayCard للسحب الآلي للعميل تحت حسابه المصرفي، واستخدامها عبر نقاط البيع ومواقع الانترنت الخاصة بجميع الوزارات والهيئات الحكومية عن طريق منصة نظام الدفع الالكتروني الحكومي «تسديد».

كما ذكر البنك أن حساب PayCard يوفر ميزة اختيار وتحديد حدّ الصرف اليومي للبطاقة، بحيث يسمح بصرف لغاية 10،000 دينار كويتي يومياً، مع إمكانية تقديم طلب لزيادة سقف الصرف اليومي وفق سياسة البنك، وبما يتطابق مع الشروط والأحكام.

وفي هذا الصدد، أكد عمر المسلّم، مدير أول – إدارة تطوير المنتجات في KIB، التزام البنك بتعزيز البنية الرقمية لأعماله بهدف تطوير باقة منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها، بما يلبي متطلبات واحتياجات العملاء ويتماشى مع أسلوب حياتهم، مع استمراره بتبني أحدث الحلول الرقمية، مشيراً إلى أن حساب PayCard من KIB جاء ليواكب توجه الدولة نحو تسهيل إجراء المعاملات الحكومية بأحدث الوسائل الإلكترونية، بما يشمل طرق تحصيل الإيرادات والرسوم العامة.

وبالنسبة لآلية تعبئة بطاقة PayCard، أوضح المسلّم أنه يمكن تحميل الحساب إلكترونياً عبر تطبيق «KIB موبايل» أو عبر «KIB أونلاين» على الموقع الإلكتروني، أو من خلال زيارة الفروع أو إيداع المبالغ النقدية بالبطاقة شخصياً باستخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك فقط، كما يسهل استخدام البطاقة للاستعلام عن بيانات الحساب أو التحويل من الحساب الحالي.

منوهاً ضمن تصريحه إلى بعض الشروط والأحكام المطبقة لحساب PayCard، أبرزها السماح بإجراء التحويلات إلكترونياً عبر خدمة الـ «أون لاين» و«KIB موبايل» بحد أقصى يومي يصل إلى 50,000 د.ك، مع حد أقصى يومي للإيداع باستخدام أجهزة الصراف الآلي يبلغ 3000 د.ك. كما لفت إلى عدم توافر خدمة السحب النقدي من تلك الأجهزة لحاملي بطاقة Paycard، وإظهار مبلغ الإيداع فقط على الإيصال الصادر من الجهاز وحجب أي بيانات تابعة للبطاقة.

والجدير بالذكر أن KIB يواصل جهوده في تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية لإنشاء حلول مصرفية رقمية متقدمة، تمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم الكترونياً بكل سهولة ويسر.

