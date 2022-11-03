مال وأعمال

رعى بنك بوبيان حفل تكريم مجموعة رائعة من «محاربات مرض السرطان» المُقام للعام السادس على التوالي بالتعاون مع فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض تحت شعار «شناطرة» وذلك في اطار دور البنك الاجتماعي.

وأعرب رئيس فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض بدر الفضلي عن شكره لدعم بنك بوبيان ورعايته للفعالية، مشيرا أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تجاه المجتمع المحلي حيث عرف عن البنك كونه دائما سباقاً في دعم المبادرات التوعوية والخيرية, لافتاً أن الاحتفال تزامن مع «أكتوبر الوردي» وهو شهر التوعية بمرض السرطان الثدي.

وقال الفضلي: «اننا اليوم في ختام الفعالية نكرم 30 ناجية من مرض السرطان ونقدم نماذج تجاوزت هذا المرض وتحدته بجدارة وخاصة سرطان الثدي».

واشار إلى أنه لابد من الدعم وتضافر جهود جميع الجهات من اجل الشراكة الاجتماعية,لمكافحة هذا المرض عبر التوعية والاكتشاف المبكر موضحا ان نسبة الاصابة بالكويت قد تكون قريبة لباقي دول العالم ومعتبرا ان تحدث كل ناجية عن تجربتها يعطي حافز ودافعاً للمرضى بأمل الشفاء ومحاربة المرض.

وأضاف أن الحملة ليست مجرد شريط وردي يعلق على الصدر بل قام الفريق من بداية شهر أكتوبر بعمل عدة فعاليات منها محاضرات وندوات بهدف التوعية من السرطان، كما ننصح بالفحص المبكر وتغير نمط الحياة بممارسة الرياضة والاكل الصحي .

وقال ان الفريق لديه رغبة حقيقية في نشر الوعي والثقافة الصحية موضحا أن الفريق اخذ على عاتقه هذه المهمة منذ التأسيس.

الناجيات من السرطان

من جانبها قالت نور بدر اصغر ناجية من مرض السرطان وعمرها لا يتجاوز 8 أعوام تم استئصال الكلية اليسرى بسبب انتشار المرض ولكن بعد العملية تم الشفاء التام وهي حاليا تقوم بإجراء فحوصات دورية كل 6 اشهر .

ومن ناحيتها قالت حنان الخالدي « اصبحت ناشطة اجتماعية للتوعية من مرض السرطان بعد أن عانيت منه مرتين وتم استئصال الثدي في المرة الأولى لاني لم أكتشفه الا في مرحلة متأخرة ولكن المرة الثانية اكتشفته بالمرحلة الأولى وكان فقط اسئصال الورم من داخل الثدي ولكن انصح السيدات بعمل فحوصات دورية لتجنب استئصال الثدي بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والأكل الصحي».

وقالت الناجية بشاير سالمي «بعد الاجهاض اكتشفت ورم بالثدي وبعد الفحوصات اكتشفت بانه ورم خبيث وتابعت مع الطبيب ووضع لي خطة علاجية وتم العلاج بنجاح وذلك لاني اكتشفته مبكرا، وانصح كل سيدة تحت سن الاربعين بعد الدورة الشهرية أن تقوم بفحص ذاتي، ولكن فوق سن الاربعين تفحص عند الطبيب».

أما عائشة الجحيل فذكرت أنها عانت من ورم سرطان الثدي ثلاث مرات بعد العلاج في امريكا المرة الأولى وتم اسئصال الثدي بالكامل و تم العلاج مرتين بعد ذلك وبعد مرور 13 عاما فانها تعتبر ناجية من مرض السرطان بعد معاناة طويلة.

وقالت زينب مظفر ان الورم مازال موجودا بالحبل الشوكي وبعد أن تم العلاج في امريكا باخذ عينة فقط ولكن تم تحجيمه ومن الصعب ازالته بالكامل ورجعت الكويت وبدأت علاجاً بالاشعاع وتم انحساره بعد 28 جلسة، ولكن اعراضه مازلت اعاني منها حتى الآن.

واضافت بعد الانتهاء من الجلسات تزوجت والله رزقني ببنت وولد واتجهت للرسم والفن التشكيلي واشارك حاليا في معارض فنية داخل الكويت.

وقالت زهراء فقيه « عانيت من ورم بالرأس وتم استئصاله وعانيت لمدة 4 سنوات وتم العلاج داخل الكويت وحالياً افحص كل عام ، وانصح السيدات والرجال بالفحص الدوري لان العلاج بالمراحل الأولى يكون اسهل وافضل للمريض».

أما مائسة صبيح فأشارت إلى أنها تعاني حتى الآن من ورم بالظهر بالاضافة إلى ورم الثدي الذي تم علاجه بالخارج موضحة أنها حالياً كل 28 يوما لديها جلسه علاج.

