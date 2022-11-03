مال وأعمال

أعلن بنك برقان إطلاق خدمة إصدار شهادات راتب إلكترونية للموظفين، ليصبح بذلك أول مصرف كويتي يقدم هذه الخدمة للموظفين. كما دشن بنك برقان متجراً للجوائز لموظفيه، من خلال التطبيق الخاص بهم، وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل مرتكزة على التحفيز والابتكار وتعزيز ثقافة الأداء الوظيفي الإيجابي.

ويسعى بنك برقان من خلال إطلاق خدمة إصدار شهادات راتب إلكترونية للموظفين إلى مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية والمعلوماتية وأكثرها أماناً. ويستمر البنك في مساعيه المتواصلة لتنفيذ خططه الاستراتيجية للتحول الرقمي في موارده البشرية، والتي تركز دائماً على الاستثمار طويل الأجل بالموظفين، وتزويدهم بتجارب وظيفية وإدارية شاملة ورائدة. كما أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار مساعي البنك لتعزير الاستدامة، لما لهذه الخدمة الإلكترونية من أثر بيئي إيجابي من خلال تقليل استخدام الورق والحد من كمية النفايات الورقية سنوياً.

ومن جانبها، قالت هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان: «نفتخر في بنك برقان بإعلان هذه الخدمة لأول مرة في القطاع المصرفي الكويتي، ونعتز بمواصلة تقديم أحدث الخدمات المتطورة والمتميزة والآمنة للموظفين، فضلاً عن سرعة إنجازها بدقائق معدودة، وذلك بهدف مواكبة التطورات الرقمية التي تجري حول العالم».

وأضافت: «تحرص إدارة الموارد البشرية في بنك برقان على تقديم أحدث الحلول والخدمات الرقمية للموظفين، وأصبح بإمكان موظفي البنك طلب شهادة الراتب الإلكترونية بكل سهولة من خلال التطبيق الذي يتيح له اختيار لغة شهادة الراتب ونوعها، ليتم إرسالها على بريده الإلكتروني مع رمز الاستجابة السريع لها (QR).»

ومن جانبه، قال علي أكبر، رئيس الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان: «بعدما كانت إدارة الموارد البشرية في المجموعة تصدر أعداداً كبيرة من شهادات الراتب الورقية للموظفين سنوياً، قمنا بتقليص هذا العدد من خلال وضع آلة لإصدارها في المبنى الرئيس للبنك. إلا أننا ومواكبة للتطورات التكنولوجية قررنا أتمتة خدمة إصدار شهادات الراتب لموظفي البنك بشكل كامل وآمن، من خلال التطبيق الذي يعتبر من أحدث التطبيقات المصرفية التكنولوجية في الكويت».

وأضاف: «إن حرص بنك برقان على تسهيل الخدمات الوظيفية يسهم بخلق بيئة عمل ممتازة وسلسة لموظفينا، فضلاً عن بث أجواء التضامن والتواصل فيما بينهم.

ومن هذا المنطلق جاء تدشين متجر الجوائز الإلكتروني على تطبيق الموظفين، والذي يتيح لهم الفوز بجوائز قيمة بعد استبدالهم لرصيد النقاط المتوفر لديهم، علماً أن رصيد نقاط الموظف يتم زيادته من خلال رسائل الشكر والثناء من مدرائه أو زملائه، ما يعزز فرصته بالفوز بجوائز عديدة».

