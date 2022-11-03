مال وأعمال

احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بمنتخب الكويت للدراجات المائية الفائز بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولة العالم التي أقيمت في ولاية اريزونا الاميركية، وذلك ضمن اطار الرعاية التي يقدمها «بيتك» للمنتخب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الشباب والمتميزين واصحاب الانجازات.

واستقبل فريق «بيتك» اعضاء الفريق المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، عند وصولهم مطار الكويت قادمين من الولايات المتحدة، وسط حشد كبير من المواطنين وأهالي اللاعبين ومسؤولي النادي البحري الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وتعبّر رعاية «بيتك» وغيرها من المشاركات عن اهتمام «بيتك» بشريحة الشباب وبأهم الأنشطة التي تعنيهم وهي الرياضة المهتمة ببناء العقل والجسم السليمين، وتساهم في تعزيز تواجد الكويت على الساحة الإقليمية والعالمية من خلال المشاركة في البطولات العالمية، وتأكيد قدرة الشباب الكويتي على المنافسة واحراز البطولات في الألعاب المختلفة.

وقد أشاد مسؤولو وأعضاء النادي البحري الكويتي الذين كانوا متواجدين في استقبال الفريق، بدعم «بيتك» المتواصل والمستمر وشراكته الاستراتيجية مع النادي وحرصه على استقبال المنتخب لحظة وصوله، والاحتفال مع اللاعبين بما حققوه من انجازات وميداليات ومراكز متقدمة على المستوى الفردي والجماعي، مشيرين الى أن «بيتك» الجهة الوحيدة من القطاع المصرفي التي دائما ما تقدم الدعم والاهتمام للفريق سنويا وتكون في استقباله على ارض المطار عند عودته، معتبرين أن هذه الروح الطيبة تعبر عن حقيقة «بيتك» المؤسسة المالية الإسلامية الأقرب إلى عملائها والأكثر صلة وثقة في مجتمعها.

كما اثنى أعضاء منتخب الكويت للدراجات المائية على دعم «بيتك» المستمر وتواصل فريق «بيتك» معهم بشكل مباشر ودائم أثناء البطولة وهم في الولايات المتحدة الاميركية، وتشجيعهم الدائم لهم، مما كان له اكبر الأثر في تحقيق الفوز ورفع علم دولة الكويت خفاقا وتحقيق مراكز متقدمة ليصبح انجازا كويتيا خالصا.

ويرعى «بيتك» سنويا منتخب الكويت للدراجات المائية «الجت سكي» في مشاركته في بطولة كأس العالم التى تقام في ولاية أريزونا الأميركية، وذلك ضمن اطار أشمل يعمل من خلاله «بيتك» في مجال المسؤولية الاجتماعية التي من مجالاتها دعم الأنشطة الرياضية والرياضيين الكويتيين وتحفيزهم على التمثيل المشرف لبلدهم في مختلف المحافل الدولية التي يشاركون فيها في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، ورغبة في أن يحافظ المنتخب الكويتي على انجازاته التى دأب على تحقيقها سنويا باحتلاله المراكز الأولى في المسابقات الفردية والجماعية.

