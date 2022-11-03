مال وأعمال

قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني إن التحول الرقمي هو الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري يولد تجربة مميزة على جميع الأصعدة، فهو تغيير مرتبط باستخدام التكنولوجيا للتطوير المستمر في جميع أعمال أي مؤسسة مشيرا الى أهم جزء فيه المتمثل في تغيير طريقة التفكير وأداء الاعمال.

وأردف الحسيني في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت للتحول الرقمي أمس، الذي يقام تحت رعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 2 وحتى 3 من شهر نوفمبر الحالي، إن التحول الرقمي هو أحد ممكنات تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الرقمية للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمال كافة القطاعات، مما ينعكس ايجابياً على الدفع بعجلة التنمية للوصول الى الاستدامة في الموارد الاقتصادية، موضحاً إن التحول الرقمي احد العوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت الذي يستقطب العديد من الشركات التكنولوجية والمتخصصين بالتقنيات الرقمية المتنوعة ذات الطابع الديناميكي المتطور.

واختتم الحسيني بالتأكيد على حرص الكويت والتزامها بتحقيق الاستفادة القصوى من الابتكارات الرقمية وتقنية المعلومات لتمكين المواطنين ورجال الاعمال والشركات من خلال توظيف إمكاناتها لدعم الاعمال وتحسين الإنتاجية، فضلاً عن العمل على خلق ثقافة رقمية تواكب التطور التقني المتسارع.

بدورها صرحت مديرة قسم إدارة القدرات التكنولوجية، في شركة «Ooredoo»؛ دينا صبح على هامش حفل الافتتاح قائلـةً: «نأمل في المساعدة ونعمل على تحقيق النمو والتنمية المستدامة والابتكار كجزء من عملية التحول الرقمي، حيث يسعى العملاء اليوم إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية يسهم في التغلب على التحديات ويطور العمليات والنمو؛ بل والذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. وكمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، نحن حريصون على دفع عجلة التقدم وتعزيز الحياة الرقمية للعمـلاء».

يشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء المرموقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي والإلكتروني، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير الرقمي، والخدمات الذكية والإلكترونية، وإدارة وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والتقنيات الجديدة بقطاع الخدمات المشتركة للموارد البشرية، والعمليات، وتجربة العملاء، وتميز الخدمة، والجودة.

يشرف المؤتمر بحضور أكثر من 40 متحدثاً من مختلف القطاعات والوزارات؛ من أجل تبادل الرؤى حول الأفكار الجديدة ومناقشة خارطة الطريق لمستقبل التحول الرقمي للبلاد؛ وذلك في حضور ما يزيد عن 400 مشاركًا.

وناقش المؤتمر في اليوم الأول سبل دفع رؤية الكويت 2035 نحو التحول الرقمي، و التطورات الرئيسية والتحديات المُلحّة في رقمنة الاعمال في البلاد ؛ من خلال سلسلة من العروض التقديمية المتعمقة وحلقات النقاش المستنيرة بمشاركة قادة قطاع التحول الرقميّ في المنطقة، وركز المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر على عدة نقاط محورية من أبرزها تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد رقمي، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لبناء مجتمع رقمي، إضافة الى استعراض الاستراتيجيات التي يمكن لدولة الكويت أن تستمدها من الدول الرقمية سريعة النمو وتنفذها محلياً، وتحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال التحول الرقمي عبر طرح نظام السجل الصحي الالكتروني الجديد لتوفير وصول سريع الى سجلات المرضى، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في البلاد من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للعمليات الجراحية الروبوتية.

