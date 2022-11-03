مال وأعمال

تحت رعاية أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية ينطلق من دولة الكويت المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر للعام 2022 من الساعة 1ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.

يعتبر «المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال»، إحدى المبادرات الخليجية للدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية والتي تسعى الى التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية ورفع المؤشرات التنافسية القياسية مثل مؤشر الابتكار وريادة الاعمال والعلوم والتكنولوجيا في حين ينعقد المؤتمر في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر لعام 2022 من الساعة 1ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.

صرحت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د. هنادي المباركي ان ما يميز المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لعام 2022 هو مشاركة 321 من النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية في حين سيشارك في حفل الافتتاح 36 شخصية عالمية واقليمية وخليجية و45 مخترعاً ومبتكراً عالمياً حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية و60 شركة استشارية عالمية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسة خلال 11 ساعة يوميا على مدار 3 ايام.

وبينت د. المباركي ان المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث يبدأ بحضور عدد 36 من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والقياديين المحليين والخليجين في حين يبدأ المؤتمر بكلمة أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية ود. يوسف الرومي مدير جامعة الكويت وانس ميرزا الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا من دولة الكويت والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة من دولة الامارات العربية المتحدة والشيخ د. ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والأميرة دعاء بنت محمد رائدة العمل المجتمعي من المملكة العربية السعودية.

اضافة إلى ان المؤتمر يركز على عشرة محاورٍ رئيسية مقسمةٍ على النحو التالي: المحور الاول: التطبيقات العالمية لمنظومة ريادة الأعمال، المحور الثاني: التطبيقات العالمية لمنظومة الابتكار، المحور الثالث: التطبيقات العالمية لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. المحور الرابع: تمكين الخدمات الافتراضية لبرامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا،المحور الخامس: التطبيقات العالمية لمناهج الابتكار، المحور السادس: التطبيقات العالمية لاستراتيجيات الابتكار وريادة الاعمال المحور السابع :دور الاعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال المحور الثامن: رحلة المبتكرين الناجحة المحور التاسع: رحلة الرياديين الناجحة المحور العاشر: التطبيقات العالمية للاقتصاد الرقمي.

أردفت د. المباركي ان المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث يهدف الى مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي تواكب تطور الدول المتقدمه نحو الاقتصاد الرقمي علي سبيل المثال تمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وتفعيل أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة في المجتمعات المحلية والعالمية واستدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية اضافة إلى ذلك استدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية.

وتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات وكذلك تمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. مع تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل: برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا مع تمكين الاقتصاد الرقمي واخيرا دعم المخترعين والمبتكرين للوصول إلى العالمية.

أوضحت د. المباركي ان المؤتمر ينقسم إلى خمسة أجزاء رئيسة:

1) حفل الافتتاح الذي يشارك فيه الشيوخ والملوك والوزراء والشخصيات القيادية والديبلوماسون على مدار ثلاثة الأيام.

2) مشاركة قادة الفكر العالمين والممارسين والمنظمات العالمية والاقليمية والخليجية.

3)مناقشات الدائرة المستديرة وهي تضم الحوار المفتوح بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية وأخر ما توصل له الاقتصاد الرقمي الحديث.

4)مسابقة المؤتمر العالمية التي تحتوي علي مكافأة مالية تفوق 7000 دولار وتهدف المسابقة إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الاعمال العالمية لجميع المشاركين.

5) محاضرات المؤتمر التي يقدمها الخبراء والمستشاريون والاقتصاديون.

